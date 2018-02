Las gafas de Zara a lo Marilyn por menos de 20 euros que arrasarán en verano Marilyn Monroe fue fotografiada en varias ocasiones con modelos similares IDEAL.ES Miércoles, 7 febrero 2018, 13:33

Los cinéfilos recordarán la escena que protagonizó Audrey Hepburn en ‘Breakfast at Tiffany’s’ cuando caminaba frente a la tienda de Tiffany &Co por la Quinta Avenida de Nueva York. Portaba unas gafas características con armazón grueso sobre los cristales de mitad hacia arriba. Son las denominadas ‘Cat Eye’ que Zara con descuentos ha querido recuperar. Están llamadas a ser una auténtica sensación desde esta próxima primavera, o quizá antes.

Estas gafas se popularizaron durante los años 50 y 60. Marilyn Monroe fue fotografiada en varias ocasiones con modelos similares. Las compaginaba con sus looks de marcas reconocidas como Dior o Givenchy. No quiere decir que no sean compatibles con estilos más ‘de calle’.

La apuesta de Zara por este tipo de gafa es clara. Tanto que las ha lanzado en color marrón, rojo y negro por un precio de 15.95 euros. ¿Con cuál te quedas?