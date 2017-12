Dos gafas en Hawkers por el precio de una Si no tienes ni idea de qué regalar en esta cita tan especial, no lo pienses más, los accesorios nunca fallan FRAN JUSTICIA Viernes, 29 diciembre 2017, 16:30

Cada vez queda menos para terminar el año y muchos ya están pensando en el próximo día 6 de enero, también conocido como el Día de Reyes, una cita en la que solemos reunirnos con familiares y amigos para abrir los regalos que sus majestades de oriente han decidido traernos este año. ¿Has sido bueno?

Por esta razón, o bien has sido precavido y ya tienes todos los regalos que vas a entregar comprados o al igual que la mitad de los españoles estás dejando pasar los días y buscarás ese presente ideal a última hora.

Está claro que a veces dejamos para lo último la elección de los regalos porque no queremos estar toda la Navidad quebrándonos la cabeza pensando en ello. Sin embargo, afortunadamente para casi todo en esta vida hay solución y en este caso siempre hay diversos artículos que son un éxito asegurado al regalarlos: los accesorios. Todos necesitamos en nuestra vida en algún momento una colonia, una bufanda o unas gafas de sol, ¿verdad? Por ello, si este año no quieres complicarte y no sabes qué regalar, no dudes en aprovechar el código descuento Hawkers para hacerte con las mejores gafas de sol a precios de infarto.

De hecho, ya puedes beneficiarte en la tienda online de la firma de la promoción ‘Merry Wild Parties’, la cual te permitirá llevarte dos gafas de sol por el precio de una. Para ello, deberás seleccionar un modelo de la categoría ‘Para comprar’ y otro de ‘Para regalar’, siendo descontadas en tu carrito las de menor importe.

Además, gracias al cupón especial de Descuentos Ideal también podrás disfrutar del resto de descuentos y ofertas activos, como no pagar la devolución de tus compras, gafas ultraligeras desde tan sólo 25€, gafas de sol para esta temporada desde 20€, gafas de sol desde 20 € para los más peques, 15% de descuento adicional, 10% de descuento en la colección de Leo Messi, Esmerald One con un 10% de descuento, envío gratis y mucho más.

Hay más de cien modelos disponibles en la tienda, pero a continuación te mencionamos algunas de las más estilosas y económicas:

1. Messi x Hawkers · Carbon Black Dark Warwick Classic

Forman parte de la colección de la firma con el jugador del Barça, Leo Messi. Las mismas constan de una montura parcial con parte superior geométrica negra efecto mate y en la parte inferior, lentes negras rodeadas por nylor e interior de las patillas en print camuflaje en tonos grises con motas doradas. Su precio es de 30 euros.

2. Air Soft Pink · Oak One X

La colección One se define por sus modelos de gafas de sol con una montura inconfundible y por su amplia gama de colores. Un icono de Hawkers que siempre marca tendencia y que destaca por una montura transparente rosa claro y lentes marrón doradas. Su precio es de 40 euros.

3. Hawkers x Paula Echevarría · Mondaine

La actriz Paula Echevarría también ha decidido demostrar que tiene estilo y ha realizado junto a Hawkers una colección de gafas de sol que destaca por este modelo, el cual ofrece nuevos colores y estampados que combinarán estupendamente con cualquier look. Se trata de una montura cuadrada bicolor con parte inferior en havana marrón oscuro y la parte superior del frontal junto a las varillas en negro, del mismo color que las lentes. Su precio es de 40 euros.