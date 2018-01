Furor por las dos nuevas prendas de Zara de una famosa princesa que están en rebajas Están llamadas a agotarse en las próximas fechas IDEAL.ES Viernes, 19 enero 2018, 11:31

Los dibujos de Disney están llamados a no pasar de moda nunca. Bien lo sabe Primark que decidió potenciar sus ventas reforzando la aparición de personajes como la taza Chip en sus artículos, por ejemplo. Pues bien, ahora es el turno de Zara, quien ha decidido llevar a la primera plana a Blancanieves en plenas segundas rebajas de este 2018. La princesa Disney se convierte en la primera que hace acto de presencia con descuentos Zara. Lo cierto es que la firma de Inditex no es la primera vez que trabaja con este tipo de artículos que, si consideran infantiles, incurrirán en un error.

Blancanieves ha sido la elegida para ser portada de una sudadera y una camiseta de Zara dedicada al personaje de Disney. Y no, no está en la sección infantil. La imagen de la princesa la describe con purpurina y, como no podía ser de otra forma, mordiendo la manzana. Opciones similares se pueden encontrar en rebajas con los cupones descuento en ropa. Según ‘Elle’, su precio es de 29.95 euros.

Por otra parte, la camiseta, de color negro, muestra a la protagonista en una de las escenas más reconocidas de la película. El momento en que Blancanieves recibe de la bruja la manzana. Su precio es de 15.95 euros.