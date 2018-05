Furor por la nueva cerveza de Mercadona: ¿qué hay realmente tras ella? La cadena valenciana ha procedido ya a la solicitud de registro de una nueva línea de Steinburg CHRISTIAN LLANO (IDEAL) Martes, 22 mayo 2018, 11:47

Si usted es un amante de la cerveza, espere novedades importantes en el stand de Mercadona. La cadena valenciana ya ha solicitado el registro de una nueva marca como 'Sabor a Sur', y que llegará con el respaldo de su marca blanca Steinburg. Será un producto de clara vinculación regional, con tintes sureños ya que dispondrá incluso en su logo de la imagen de una mujer con un traje folclórico y un abanico en mano, con tonalidades doradas y rojizas.

Así lo recoge 'La Información'. Está por ver cuál será el precio de esta nueva cerveza de Mercadona o si se podrá encontrar en diferentes portales de Internet con descuentos online. Lo cierto es que la cadena valenciana sigue firme en su intención de reforzar su expansión en marcas de cerveza.

Ya el pasado mes de septiembre lanzó la Doble Malta y Reserva para competir con gigantes como Mahou, San Miguel o Damm. Su cerveza Steinburg ya se encuentra entre las mejores de marca blanca que se pueden encontrar en el mercado. Cuesta la lata 0.22 euros.

También lanzó la cerveza Roja Ruiva que desató la locura entre los clientes de Mercadona. Dicen que es ideal, incluso para compaginar con esos snacks saludables que se comercializan en los establecimientos de la cadena valenciana.

Por ahora, la cerveza Steinburg 'Sabor a Sur' no llegará a los establecimientos de Mercadona, pero no tardará en demasía. Ya se ha emitido la solicitud de registro de un producto que se encuentra en fase inicial, según responsables de la cadena valenciana. Pero todavía no hay nada definitivo.