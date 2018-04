3 formas de ponerte el vestido multiusos de Zara que arrasa La prenda, que forma parte de la nueva colección primavera/verano de la firma de Inditex, ya puede adquirirse en su tienda online FRAN JUSTICIA Lunes, 16 abril 2018, 10:44

La llegada de la primavera ocasiona que los días sean más largos, pero también motiva un cambio drástico en nuestras vidas: hay que renovar el fondo de armario. Para ayudarnos en esta ardua tarea siempre podemos echar un ojo a las tendencias e inspiraciones que nos llegan desde las principales marcas de moda, identificando así posibles 'must have' de la nueva temporada que se nos avecina.

Haciendo esto es precisamente como me he dado cuenta de la existencia de una prenda que vas a querer sí o sí este verano y que puedes adquirir ya con los descuentos de Descuentos Ideal.

No soy muy partidario del misterio ni de los rodeos, así que voy a hablarte claro: hay un vestido de Zara que se va a agotar en cuestión de horas y que te puedes poner para salir con tus amigos a dar un paseo, para acudir a esa cita tan importante de tu trabajo y si me apuras, hasta para una boda.

El mismo, que es de corte midi, una de las tendencias clave de esta primavera-verano 2018, forma parte de la nueva colección de la firma de Inditex y te aseguro que se va a convertir en tu prenda favorita durante los meses más calurosos del año. Cubre todo el cuerpo, pero cuenta con un tejido fresco que simula una red, no tiene mangas y su color azul agua marina lo convierte en la elección perfecta.

Si a todas estas cualidades le sumamos el hecho de que posee flecos en los bajos, otra tendencia imprescindible de cara al verano, decidido, estamos ante un 'must have' de esta primavera-verano 2018.

No obstante, como te he dicho anteriormente, se trata de una prenda multiusos, y es que puedes ponerte este vestido de muchas formas distintas, y si no me crees, sólo tienes que echarle un ojo a los 'outfits' que han colgado en la propia tienda online de Zara.

Sí, sé que te puede dar pereza buscarlo por ti misma, ya que a mí me la daría, así que a continuación te detallo cuáles son estas tres formas de lucir el vestido que sé que ya te quieres comprar. ¡Toma nota!

1. Outfit 1

Para este primer estilismo Zara nos propone combinar el vestido, que también destaca por dejar entrever la piel a través de sus transparencias, junto a un jersey de color blanco. Esto le da un toque neoyorquino y eleva el uso del vestido al máximo exponente como parte de los mejores looks streetsyle.

2. Outfit 2

Nuestra segunda alternativa para lucir este vestido es simplemente combinar el mismo con un body de color negro. Una opción sensual y elegante para cualquier evento de noche.

3. Outfit 3

Si la opción anterior era ya de por sí elegante, con este 'outfit' vamos a añadir sofisticación al look, y es que Zara nos propone combinar el vestido con una chaqueta o blazer 'oversize' de color blanco. Así luciremos un estilismo perfecto para nuestro día a día.

Y a ti, ¿cuál te ha gustado más?