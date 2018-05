8 flotadores de Primark que necesitas para este verano La marca low-cost comenzará a vender estos artículos en sus tiendas físicas a partir de las próximas semanas FRAN JUSTICIA Lunes, 7 mayo 2018, 08:35

Primark no es tan solo una de las cadenas de establecimientos textiles más importantes del mundo, sino que en los últimos meses la firma low-cost se ha convertido también en un referente de otro tipo de artículos como pueden ser los cosméticos o los objetos de decoración con su línea de productos 'home'.

No obstante, si creías que con las cremas hidratantes por menos de 5 euros o con las numerosas colecciones Disney lo habías visto ya todo por parte de Primark, te equivocas, y es que te aseguro que su último lanzamiento te va a encantar, más aún si tienes en cuenta los descuentos con los que te puedes hacer con ellos.

¿Recuerdas la colchoneta de flamenco que se hizo tan famosa el año pasado? ¿Sí? Pues prepárate porque Primark trae 8 flotadores totalmente nuevos que van a dejar muy atrás al pobre flamenco.

Desafortunadamente muchos de estos modelos no están todavía disponibles en sus tiendas físicas, pero no tardarán mucho tiempo en copar los estantes de la cadena de establecimientos. Eso sí, no esperes mucho tiempo para adquirir algunas de estas colchonetas hinchables, ya que estoy seguro de que van a agotarse en cuestión de horas al más puro estilo de la taza de Chip de 'La bella y la bestia'.

¿El motivo? Al igual que ocurre con muchos artículos de Primark, el precio, y es que estos flotadores no sobrepasan los 10 euros, lo que los convierte en modelos asequibles para todos los bolsillos. ¡No tienes excusa para no presumir de ellos este verano en tus fotos para Instagram!

En nuestra galería puedes ver con detalle cómo es cada uno de estos ocho nuevos flotadores. ¿Cuál es tu favorito? Hay para todos los gustos, desde las que aman el brilli-brilli hasta para los amantes de la pizza. Yo definitivamente me quedo precisamente con ese, la colchoneta de porción de pizza.