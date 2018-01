Five Guys busca 60 trabajadores en Granada Durante el mes de febrero tendrán lugar las jornadas de contratación para trabajar en la famosa hamburguesería IDEAL.ES Martes, 30 enero 2018, 12:15

A poco más de dos meses para la apertura de Five Guys en el Centro Comercial Nevada de Granada, tenemos novedades sobre las jornadas de contratación para optar a un puesto en la famosa compañía.

Five Guys generará alrededor de 60 nuevos empleos directos en Granada, entre la gerencia y el equipo, que se sumarán a los más de 250 que ya forman parte de la actual plantilla de la compañía.

Sobre los criterios de contratación, la compañía afirma que no es necesaria experiencia previa ni ningún tipo específico de estudios. Five Guys busca futuros empleados que cumplan con cinco valores muy presentes en todos los ámbitos de la empresa.

Valores de la empresa

- Familia: es una empresa familiar , sencilla y construida con esfuerzo y trabajo. Quieren gente decidida a ayudar, quieren formar líderes capaces de crecer en la compañía y compartir sus metas y sueños con Five Guys.

- Integridad, honestidad, ser respetuoso y tener una conducta ética en el ambito laboral y personal.

- El entusiasmo, aunque los 5 valores son igual de importantes, el entusiasmo es clave, ser un fanático de las hamburguesas, de las patatas y de las personas. Ser uno mismo y disfrutar con el trabajo. El dueño y fundador de la hamburguesería, Jerry Murrell, acuña la frase : 'Be nice and have fun'.

- La competitividad: se humilde, pero no te conformes, trabaja duro y en equipo, intentar hacerlo siempre mejor.

- 'Hazlo, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy'.

Estos cinco criterios son los que se aplicarán durante las contrataciones, que se llevarán a cabo durante los días 26 y 27 de febrero, habrá tanto entrevistas personales como grupales, que se realizarán de una forma dinámica y enriquecedora. Daniel Agromayor, Director General de Five Guys en España, Francia y Portugal, afirma: "Buscamos trabajadores familiares para que se conviertan en los mejores embajadores de nuestra marca".

No obstante, hasta el mes de marzo que abra la prestigiosa cadena en Granada, los ciudadanos tendrán que conformarse con la oferta del resto de hamburgueserías como Sancho, Burger King o McDonald's, que cuenta con varios cupones de descuento.