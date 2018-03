5 famosos perfumes que están clonados en Mercadona mucho más baratos Las grandes firmas tienen precios muy altos, mientras que en los supermercados rondan los 10 euros ANA ÁVILA Miércoles, 14 marzo 2018, 09:27

Al escoger un perfume no solo nos fijamos en el aroma, también nos fijamos en si nos sentimos identificados con el olor y en su precio. No todas las marcas son igual de accesibles. Las firmas de alta gama, como Chloé o Lancôme, suelen tener precios casi prohibitivos en sus perfumes. Sin embargo, aunque no lo sepas, Mercadona tiene equivalencias de estos perfumes de alta gama a precios mucho más bajos, tal y como sucede también en los productos Bosque Verde que ofrece la compañía.

1. Rose Nude de Mercadona - Chloé by Chloé

¿Quién no conoce el mítico perfume de Chloé by Chloé? Es un perfume que lleva en el mercado bastante tiempo y que gira entorno a la fragancia de las rosas, de ahí que el nombre de la equivalencia sea el de Rose Nude. El frasco de la equivalencia tiene cierto parecido ya que ambos envases dejan ver el perfume y tienen un toque dorado, pero el del original es más elegante.

La versión low-cost, o versión equivalente, tiene un aroma parecido, aunque es cierto que es mucho menos amaderado y un poco más dulce. ¿El precio? Ronda los 100 euros, dependiendo del establecimiento en el que lo compres, mientras que la versión económica no pasa de los 9 euros.

2. Elección de Mercadona - La Vie Est Belle de Lancôme

La Vie Est Belle es un perfume mítico de la casa Lancôme, uno de sus perfumes de cabecera y uno de los más vendidos debido a su olor tan cálido y envolvente, casi lo mismo que el Elección de Mercadona. El formato, claramente, no es igual, pero las notas de olor sí que se asemejan mucho, aunque siempre tendrán un toque un poco diferente.

Este perfume, el original, está inspirado en la libertad de la mujer y ha sido creado por tres grandes perfumistas franceses, como no podía ser de otro modo. El precio del perfume original es de 75 euros, mientras que el de la equivalencia es de 12 euros aproximadamente.

3. Amour d´Anouk de Mercadona - Pure Posion de Dior

La Pure Posion de Dior es una fragancia clásica donde las haya. Dentro de la gama Pure Poison encontramos varios modelos pero este, sin duda, se lleva todo el éxito. Es el perfume perfecto para las chicas más jóvenes debido a su frescura, y el equivalente de Mercadona sigue esta misma línea.

El clásico de Pure Poison de Dior tiene un precio que ronda los 75 euros, aproximadamente, mientras que el de Mercadona, el Amour d’Anouk no pasa de los 8 euros.

4. Very Woman de Mercadona - Classique Jean Paul Gaultier

La fragancia femenina de Very Woman de Mercadona tiene muchas similitudes con el perfume Classique by Jean Paul Gaultier. Ambas son fragancias que están dentro de la familia olfativa floral y tienen un aroma increíble.

La de Mercadona ronda los 13 €, mientras que Classique tiene un precio en torno a los 50 euros.

5. Luz de flor de Mercadona - Lovely by Sarah Jessica Parker

El Eau de Toilette de llamado Luz de Flor que se vende en Mercadona es muy similar al perfume de Lovely by Sarah Jessica Parker. Ambos tienen un olor a almizcle floral muy potente y, además, también tienen un fuerte olor a lavanda en sus notas de salida. Pero no es lo único.

El precio de Luz de Flor es de 7 euros aproximadamente, Lovely ronda los 30 euros.