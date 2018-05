La famosa influencer que causa furor con esta barata prenda de Stradivarius Valentina Ferragni, la nueva it girl del momento ha elegido la firma española para su último viaje ANA ÁVILA Domingo, 13 mayo 2018, 12:53

La firma de moda Stradivarius ha llevado a cabo la nueva edición de «The Summer Expedition», iniciativa que ha permitido presentar las últimas propuestas de la marca con descuentos a un grupo influencers internacionales a bordo de un avión con destino paradisiaco, la costa amalfitana.

Doce 'influencers' han sido las protagonistas elegidas para este viaje. Como no podía ser de otra forma tanto sus fotos como sus looks están causando furor en las redes. Entre las jóvenes influentes se encuentran, por ejemplo, las españolas Belén Hostalet o Laura Escanes, esposa del famoso presentador Risto Mejide.

Una de las más internacionales, es la hermana pequeña de la reciente y famosa mamá Chiara Ferragni, casi 13 millones de seguidores en la red social.

La joven es Valentina Ferragni, con casi 2 millones de seguidores en Instagram. La joven está disfrutando de su viaje a la costa Amalfitana, un tramo de costa italiana bañado por el mar Tirreno y un lugar de gran interés turístico y cultural, pero lo que realmente llama la atención en sus fotos no son los paisajes, si no sus looks.

Las prendas que está luciendo están arrasando en Stradivarius:

Bañador escote en pico rayas multicolor 19,99 euros.

Shopper redondo en color amarillo 19,99 euros.

Short lazo 15,99 euros.