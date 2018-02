Si eres estudiante, hoy comes con descuento Just Eat, la conocida aplicación para pedir comida a domicilio, ofrece a los estudiantes una rebaja exclusiva al solicitar sus servicios IDEAL.ES Viernes, 23 febrero 2018, 12:14

Parecía que no iba a llegar, pero por fin estamos en fin de semana. Días que se ven con mejores ojos aún si eres estudiante y ya no tienes que estudiar para los exámenes, ¿verdad?

Quizá para celebrarlo te apetece hacer una fiesta con tus amigos o tus compañeros de facultad y comer todos juntos, pero claro, cuando yo era estudiante recuerdo que lo de cocinar no era precisamente mi tarea favorita, así que si eres como yo, quizá has pensando en pedir comida a domicilio.

Desgraciadamente los estudiantes, por lo general, suelen tener pocos recursos económicos, por lo que pedir comida a domicilio se puede convertir en un auténtico lujo que solo pueden disfrutar en determinados momentos. ¿Te sientes identificado? Parece ser que Just Eat es consciente de ello, y es que si estabas pensando en pedir comida a domicilio, estás de suerte, ya que sólo hoy puedes beneficiarte de un 10% de descuento directo por ser estudiante y siempre y cuando aproveches el descuento Just Eat de Descuentos Ideal.

Just Eat es una plataforma online que pone en contacto a los amantes de la comida con los restaurantes que quieren expandir su oferta gastronómica más allá de las puertas de su local, tal y como se autodefinen en su página web. Su principal objetivo es hacer que los usuarios disfruten la experiencia de poder elegir entre una amplia variedad de opciones y desde cualquier lugar.

La empresa fue fundada en 2001 en Dinamarca, pero actualmente la compañía lidera el mercado de comida a domicilio a nivel internacional, estando presente en 13 mercados, entre los que destacan Dinamarca, Reino Unido, Canadá, Irlanda, Francia, España y Australia.

Todo esto quiere decir que la compañía cuenta con tantos restaurantes que puedes pedir hasta 100 comidas diferentes, aunque eso sí, la pizza, los kebabs, las hamburguesas y la comida china dominan el mercado de sus más de 71.000 restaurantes activos.

No lo pienses más y entra ya en Descuentos Ideal para aprovechar esta gran oportunidad y ahorrar al pedir tu comida a domicilio. No obstante, si no eres estudiante, no te preocupes, ya que con este cupón también podrás beneficiarte de otros descuentos adicionales, por ejemplo, 10% de descuento si es tu primer pedido. ¡Qué aproveche!