La espectacular cámara GoPro que puede ser tuya a mitad de precio Entre sus cualidades destaca la función 'SuperView' con la que podrás capturar tus momentos favoritos con un gran angular

La mejor estación del año para muchos es el verano y no es para menos, ya que es el periodo en el que solemos disponer de mayor tiempo libre, por lo que podemos disfrutar con mayor asiduidad de la compañía de amigos y familiares. Una temporada que deja recuerdos que la gran mayoría quiere inmortalizar por ejemplo a través de fotografías, y es que a veces una imagen vale más que mil palabras.

Por ello ahora es un buen momento para hacerte con esta cámara deportiva GoPro Hero4 Black Edition Adventure, la cual puede ser tuya por tan solo 239 euros gracias al ‘chollo’ de El Mejor Precio, lo que significa que ahorrarás prácticamente la mitad de su coste real con esta oferta.

Su precio ha sido rebajado porque no es el modelo más actual de GoPro, lo que no significa que no cuente con numerosas cualidades que hacen de ella la mejor cámara para inmortalizar para siempre todos tus recuerdos de verano, hasta los más arriesgados y aventureros, ya que con esta cámara incluso podrás grabar bajo el agua hasta a 40 metros de profundidad, así como también gracias a su función ‘SuperView’ podrás capturar todas tus imágenes con un objetivo gran angular para mayor definición y calidad, ¿qué te parece?

Por si fuera poco, esta cámara graba con resolución 4K y Full HD a 120 fotogramas por segundo; cuenta con un procesador de imagen de alto rendimiento y un sensor de 12 Mpx; ofrece la posibilidad de ajustar multitud de parámetros manualmente; mejora la recepción de audio con respecto a modelos anteriores; tiene un gran rendimiento de noche gracias a los modos Night Photo y Night Lapse, e incorpora también botón marcador, con el que podrás definir los momentos más importantes del vídeo para facilitarte la posterior visualización y edición.