¿Qué se esconde realmente tras la leche que compras en Dia, Carrefour, Lidl y Mercadona? Esto es lo que encontramos tras estos productos lácteos en concreto, a la venta en establecimientos ya reconocidos a nivel nacional IDEAL.ES Viernes, 13 abril 2018, 11:33

Podría ser que las primeras marcas blancas concebidas por el consumidor en el hogar sean las de leche. Hablamos de aquellas que se colaron en los refrigeradores nacionales durante la transición de ser un país marquista a uno de los mayores confiadores en las firmas desconocidas. Reconocida es ya la leche Hacendado, que podemos encontrar en Mercadona, pero hay otras como la que comercializan otras superficies como Dia, Carrefour o Lidl. Hoy recopilamos qué se encuentra tras cada una de ellas.

Mercadona se esforzó en su momento en dar a conocer cuál era su mapa lácteo. La cadena de origen valenciano trabaja con más de tres millares de ganaderos nacionales que colaboran para que los productos lácteos Hacendado lleguen hasta los hogares españoles. Ya es una marca reconocida, tanto que se pueden adquirir sus productos y con descuentos.

En dicho mapa se puede observar cómo regiones como Andalucía, Galicia o Cantabria se distancian con el resto del país. La región gallega, con 866 ganaderos, es la zona que más destaca por su aporte, seguida de Cantabria con 436 y Andalucía con 400. Digno de resaltar es que en 2012, Mercadona decidió subir en 2.5 céntimos el precio del litro de leche, algo que benefició a esos productores y que no tuvo repercusión en el precio de cara al consumidor, que sigue viendo una gran oportunidad en la leche de Hacendado.

Precisamente desde Galicia llega también la leche de marca blanca de Lidl, aunque sus propietarios sean de origen portugués. Finessa es el producto que comercializa la cadena alemana. Leche Celta es la que se encarga de darle forma, y cuya producción la dirige la empresa portuguesa Lactogal. Cabe resaltar que, por ejemplo, la leche condensada de Finessa es de Nestlé.

En lo que respecta a la leche de los supermercados Día, hay que diferenciar entre productos. Por ejemplo, según recoge 'Ahorradoras', la leche entera la fabrica Central Lechera Asturiana o Lauki, según la zona del país; la semidesnatada es de Reny Picot y la desnatada es producida por Leche Celta.

Hacendado, la gran marca de leche

Uno de los análisis publicados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) señaló directamente a la leche de Hacendado como la mejor del mercado por su buena relación calidad precio, lugar que comparte con la leche de Carrefour. Dicho estudio se llevó a cabo sobre unas 40 marcas de leche entera. En el lado opuesto se encuentra la leche Milbona, de Lidl.

Cabe destacar que marcas como Puleva o la de El Corte Inglés no fueron incluidas en dicho estudio al no ser posible localizar muestras suficientes con 90 días de antelación. Se detectaron problemas de higiene en leches de las marchas Rio y Unide, debido a la presencia de bacterias termorresistentes en el análisis. Pero no se preocupen porque no implican riesgo alguno para la salud.