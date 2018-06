3 escapadas de lujo para el finde por menos de 25 euros La compañía de vuelos eDreams ofrece descuentos y ofertas especiales en una gran variedad de trayectos durante esta semana FRAN JUSTICIA Jueves, 7 junio 2018, 10:46

Para muchos quedan pocas semanas para disfrutar de sus más que merecidas vacaciones. En cambio, para otros empiezan los meses más duros del año, y es que precisamente trabajan sirviendo a los que se van de vacaciones, ya sea en un hotel, como guías turísticos o como socorrista.

No obstante, si te sientes identificado, hoy voy a alegrarte el día, y es que he encontrado tres escapadas de ensueño en eDreams por menos de 25 euros. Sí, como lo lees, podrás disfrutar de unas 'mini vacaciones' antes de ponerte a trabajar sin descanso, ¿qué te parece?

Para beneficiarte de este 'chollo' sólo tienes que entrar en Descuentos Ideal y hacer uso del código promocional eDreams de Descuentos Ideal. Tras ello, elige tu destino y prepara tus maletas. ¡Así de fácil!

Evidentemente este privilegio no está reservado únicamente para los que no van a poder tener vacaciones, por lo que si llevas una semana cargada de estrés y te apetece descansar, o si simplemente estás buscando un viaje barato, no lo dudes y échale un ojo a las escapadas exprés de eDreams. A continuación te dejo algunos destinos a los que puedes viajar por menos de 25 euros.

1. Roma

Viajar a Roma puede costarte menos de 23 euros y tranquilo, no tienes que gastar en nada más en la ciudad, salvo en la comida, ya que hay diversos planes que puedes llevar a cabo y que son totalmente gratuitos. Conocer el monumento nacional, enamorarte de la Fontana de Trevi, visitar el Panteón de Agripa, pasear por sus innumerables iglesias…

2. Ibiza

¿Tienes 9 euros en el bolsillo? Si es así tienes Ibiza en tus manos, y es que la conocida isla está esperándote este verano para proporcionarte el mayor de los disfrutes. La isla es desde hace muchos años uno de los múltiples paraísos de verano que existen en el mundo, donde destaca ante todo la continua fiesta y ambiente juvenil. En ella podrás disfrutar de increíbles puestas de sol en alguno de sus míticos acantilados; probar el placer de bañarte en alguna de sus bellas playas cristalinas como por ejemplo Cala Xarraca, donde además podrás bucear si lo deseas; apreciar su abundante variedad de vegetación y parajes naturales, o por qué no, pasar una noche de fiesta ibicenca en la playa rodeado de gente de todo el mundo.

3. París

París puede parecerte un destino poco veraniego, pero te equivocas, ya que en verano es precisamente cuando mejor se visita la ciudad, puesto que el número de turistas se ve reducido. Únete a un tour turístico gratuito, hazte miles de fotos en Centre Pompidou, visita Notre Dame y la Torre Eiffel, y, por supuesto, no dejes de disfrutar del aire fresco en alguno de sus famosos parques, por ejemplo, los jardines de Versailles.