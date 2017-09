Los 4 errores más comunes que cometes y que pueden dañar tu ropa Escatimar en el uso de detergente, lavar siempre en frío o no hacerlo acorde al tejido de cada prenda, entre algunos de los fallos más destacables IDEAL Lunes, 18 septiembre 2017, 15:23

Lavar la ropa no tendría por qué ser a priori un problema, pero para muchos se convierte en una auténtica odisea. La realidad es que este proceso por el que deben pasar nuestras prendas puede significar una sentencia de muerte para muchas de ellas, sobre todo si cometemos algunos de estos errores tan comunes al lavarla, los cuales pueden dañarla severamente.

Habrá quien piense que la ropa se puede sustituir y la realidad es que sí, pero estamos seguros de que al igual que el 99,99% de las personas, tienes una camiseta o un pantalón al que por nada del mundo quieres que le llegue su hora, ¿verdad? ¡Pues evita al máximo estos cuatro errores!

1. No eliminar una mancha

Solo hace falta una camiseta favorita y algo de descuido para que esta tarde segundos en mancharse. Tras asimilar que nuestro ‘must have’ de la temporada está manchado intentamos retirar la mancha o al menos evitar que sea visible, para después seguir con nuestra actividad como si nada. Esto es un terrible error, ya que una vez que la mancha pasa a través de un lavado con agua caliente, no saldrá. Por ello, lo ideal es echar la prenda a lavar lo más pronto posible y a la máxima temperatura que pueda aguantar.

2. Escatimar en detergente

Vale, algunos detergentes no son precisamente baratos, pero si no viertes en la lavadora la cantidad exacta que requieren tus prendas, no solo no se retirará la suciedad de las mismas, sino que se esparcirá por el resto de modelos, por lo que tu ropa volverá a estar sucia.

3. No leer las etiquetas de las prendas

No es lo mismo lavar unos vaqueros que un jersey de punto, por lo que te recomendamos que mires detenidamente las etiquetas que las prendas poseen en su interior antes de echarlas a la lavadora. En esta etiqueta pueden indicarte el tipo de lavado que requiere, la temperatura, etc. por lo que siempre es recomendable echarle un ojo.

Así llegaríamos a otro punto relevante, el de separar la ropa, y no solo por ropa de color y ropa blanca, la distinción mayoritariamente asimilada, sino por temperatura, facilitando así el desarrollo de la colada.

4. Concebir a la lejía como la mejor aliada

Si bien la lejía es una buena alternativa para conservar el blanco de la ropa, también es una sustancia muy agresiva, por lo que no es recomendable utilizarla para lavar algunas prendas, como por ejemplo ropa interior.