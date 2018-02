La envasadora al vacío en oferta que mantendrá tu comida en perfecto estado El precio de la misma oscila los 260 euros en diversos establecimientos, pero gracias a este ‘chollo’ podrá ser tuya por menos de 120 euros BDC Miércoles, 21 febrero 2018, 12:10

¿Estás harto de comprar comida en grandes cantidades para ahorrar y tener que tirarla porque con el paso del tiempo acaba en mal estado? Existen diversas técnicas de conservación indicadas para que los alimentos tengan una vida útil más amplia de lo normal, pero sin duda una de las mejores es el envasado al vacío, ya que consigue una atmósfera libre de oxígeno con la que se retarda la acción de bacterias y hongos en nuestros alimentos.

Quizá por ello te estabas planeando adquirir una envasadora al vacío y si es así, no busques más, ya que en El Mejor Precio tenemos la mejor y con la mejor oferta, puesto que te puedes llevar a casa una envasadora al vacío FoodSaver V2860 con un 40% de descuento, o lo que es lo mismo, por tan sólo 119 euros.

Además del beneficio general que te hemos comentado anteriormente, el envasado al vacío aporta otras ventajas que lo convierten en el mejor método para conservar alimentos, ya que permite almacenar una gran cantidad de productos en perfecto estado; las carnes y los pescados mantienen tanto su dureza como su textura, puesto que no hay contacto directo del frío con la comida; se conservan los alimentos hasta cinco veces mejor que los no envasados; los alimentos no obtienen olores y sabores de otros productos que estén congelados alrededor, y se conserva perfectamente el sabor de los alimentos, debido a que este no sale al exterior.

Por todas estas razones la envasadora al vacío FoodSaver se convertirá en nueva gran aliada. La misma posee 3 niveles de potencia y 2 niveles de envasado al vacío, uno perfecto para alimentos secos y otro para los húmedos, además de una opción especial para alimentos delicados. Incluye también soporte para rollos, cutter, y la bandeja es anti bacteriana y fácil de limpiar ya que puede extraerse y meterse en el lavavajillas para que no tengas que preocuparte de nada.

El pack trae además 1 rollo de envasado al vacío, 5 bolsas de envasado al vacío de 0,94l, 5 bolsas de envasado al vacío de 3,78l y un tubo de vacío para tarros. Por cómo utilizarla tampoco te preocupes, ya que es totalmente automática y se pondrá en marcha con solo pulsar un botón. ¡No lo dudes más y aprovecha ya esta gran oferta!