5 ejercicios para mantenerte en forma durante tu embarazo

¿Estás embarazada? Tranquila, no se te acaba la vida. Aunque se hayan empeñado en decirte que ser madre es un sufrimiento, que tendrás que dejar de hacer muchas cosas y que te esperan nueve meses atiborrándote a fresas en el sofá mientras ves por decimoctava vez ‘El Diario de Bridget Jones’, no, no se te acaba la vida. ¡Nada de eso es cierto! Bueno, al menos si no quieres.

Si bien pasarte nueve meses sabáticos descansando y pensando en cómo será tu bebé cuando nazca no es una mala opción, igual eres una mujer activa y desde siempre te ha gustado hacer deporte. Pues bien, puedes seguir haciéndolo. Eso sí, siempre y cuando no exista ninguna contraindicación por parte de tu médico.

Con hacer ejercicio no me refiero a que vayas a escalar una montaña o a que te conviertas en la nueva culturista de tu gimnasio. Eso lo dejaremos para más adelante. En realidad me estoy refiriendo al hecho de mantenerte activa y en forma, porque no querida, estar embarazada no tiene que significar perder ese cuerpazo diez que tanto te ha costado conseguir. Además, realizar ejercicio moderado durante el embarazo es bueno para la madre y para el bebé. ¿Necesitas más razones?

Para ponértelo más fácil, a continuación te dejo algunos ejercicios perfectos para ir moviendo el ‘booty’ si estás embarazada. ¡Toma nota!

1. Aquagym

En el agua el riesgo de lesión es mínimo, ya que el cuerpo se encuentra totalmente sumergido. Por ello la práctica de aquagym en versión moderada es una excelente alternativa para mantenerte en forma y mejorar la circulación y la respiración. Además, tonificará tus músculos y reducirá el dolor en la zona lumbar a causa del embarazo.

2. Estiramientos

Durante el embarazo deberás ante todo conseguir un extra de flexibilidad, especialmente en los abductores. Créeme, la vas a necesitar. Para conseguir dicha flexibilidad te recomiendo llevar a cabo un plan de estiramientos de columna y piernas, ejercicios que podrás hacer cómodamente desde casa.

3. Andar

Andar es sanísimo y durante el embarazo más aún. Olvídate del metro o del autobús y si es posible, ve andando a todas partes. Caminando constantemente prevendrás problemas circulatorios como los edemas, la hinchazón de piernas y pies, el estreñimiento, las hemorroides, etc. Además, también podrás controlar el aumento de peso, ya que reducirás calorías constantemente. ¡Pruébalo!

4. Monta en bici

Si antes de estar embarazada te encantaba montar en bici, no dejes de hacerlo, ya que es una actividad que relaja, tonifica, distrae y evita el exceso de peso, mejorando además la circulación. Eso sí, sólo podrás montar en bici hasta el sexto mes del embarazo, puesto que a partir de este periodo la barriga suele ser tan grande que podría llegar a desequilibrarte. No obstante, siempre puedes apuntarte a un gimnasio y entrenar en bicicleta estática.

5. Yoga

Mantenerte en forma es importante, sí, pero lo fundamental durante el embarazo es que te sientas bien contigo misma y relajada, algo que sólo podrás lograr con unas clases de yoga. Esta actividad te mantendrá entretenida, relajada y en menor medida también tonificará tus músculos, trabajando además la flexibilidad y el equilibrio.

Ante todo, no dudes en consultar a tu médico sobre estos ejercicios. Él determinará en función de tu caso específico si son la mejor opción o no. ¡Feliz embarazo!