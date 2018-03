El ejercicio infalible para perder barriga El secreto para eliminar la grasa abdominal reside en ser constantes y en llevar a cabo una dieta equilibrada IDEAL.ES Viernes, 30 marzo 2018, 11:01

Estamos a puntito de acabar marzo y no vamos a engañarnos, en menos de lo que esperamos el sol comenzará a ser el gran protagonista, nos dirán de ir a la playa y ya se sabe, uno tiene que estar a tono para dicho momento. Por ello, estoy seguro de que te has puesto manos a la obra con la ‘operación bikini’, ¿verdad?

Sin embargo, perder grasa no es fácil, especialmente si esta se encuentra alojada en el abdomen, y es que lucir un auténtico ‘six pack’ cuesta mucho trabajo. Por esta razón, además de apuntarte a un gimnasio, debes comenzar a comer más sano y saludable. Sí, es momento de desterrar las pizzas y las hamburguesas de nuestra vida, al menos por unos meses.

Afortunadamente existen ejercicios especialmente indicados para eliminar la grasa abdominal fácilmente, los cuales además puedes hacer fácilmente desde casa si cuentas con el material necesario, que en caso de que no sea así podrás obtener a precio de ganga con el 15% de descuento que te ofrece Under Armour con el código promocional Under Armour de Descuentos Ideal. ¿Qué te parece?

Uno de dichos ejercicios infalibles para perder grasa abdominal es conocido como ‘Patada de rana’. Realizando el mismo se trabaja la parte media y superior del abdomen, las áreas más difíciles de tonificar. ¿Cómo? Muy fácil. A continuación te detallo los pasos a seguir para poner en práctica este ejercicio con el que dirás adiós a la grasa:

- En primer lugar tienes que apoyarte con los glúteos y las manos en una superficie firme, que puede ser el suelo o un banco.

- Una vez que hayas apoyado tu cuerpo sobre el suelo, coloca las piernas levantadas en el aire con las rodillas un poco flexionadas.

- Manteniendo la postura, mueve las piernas hacia atrás y hacia adelante. Al mismo tiempo, haz un movimiento con el pecho para que ambas zonas se encuentren.

- Sentirás la tensión del ejercicio en la pared abdominal cuando pecho y piernas queden unidas.

- Para añadir más dificultad, eleva las piernas un poco, de forma que tu cuerpo forme una ‘V’.

Haciendo tres o cuatro series de 10 o 20 repeticiones de este ejercicio te aseguró que notarás como la grasa abdominal comienza a desaparecer. Eso sí, no olvides que es tan o más importante que realizar ejercicio físico el hecho de llevar a cabo una alimentación saludable, por lo que no olvides acudir a un nutricionista para que te ponga una dieta. Solo con dieta y ejercicio constante podrás lucir este verano un cuerpo moldeado y tonificado, así como un vientre ‘six pack’. ¿Te apuntas al reto?