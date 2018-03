El ejercicio clave para perder peso y grasa rápidamente Realizar de forma eficaz esta actividad ocasiona una mayor reducción de peso y grasa con respecto a otros ejercicios similares FRAN JUSTICIA Martes, 6 marzo 2018, 10:01

No obstante, lo más importante no es tanto el deseo y las ganas de conseguir una meta, que también, sino la constancia y la paciencia. Por ponerte a dieta y hacer cuatro ejercicios no vas a perder peso milagrosamente en un día, menos aún si has acumulado demasiada grasa. Por ello, no te desesperes, ya que todo llegará.

Afortunadamente hay ejercicios que, trabajados de forma eficaz, sí ocasionan una reducción rápida de peso y grasa con respecto a otras actividades. Te estoy hablando de saltar a la comba. Sí, tu juego favorito cuando eras niño o niña ahora puede ayudarte a conseguir un cuerpo diez. Así es la vida.

Saltar a la comba es un ejercicio aeróbico de lo más completo, y es que con él no sólo trabajarás los glúteos y las piernas, sino que en general tonificarás todo el cuerpo mientras pierdes peso y grasa rápidamente. De hecho, con tan sólo 15 minutos saltando a la comba puedes quemar hasta 200 calorías, algo que no sería factible en una cinta de correr o en la bici hasta por lo menos pasados los 20 minutos. Para llevar a cabo esta actividad te recomiendo que te hagas con una cuerda ligera, de nylon, y unas zapatillas con una buena amortiguación para proteger tus tobillos.

Además, también es una práctica excelente para aumentar la resistencia y la capacidad cardiovascular, así como mejora el equilibrio y la coordinación de movimientos, lo cual por ende resulta útil también para llevar a cabo otro tipo de ejercicios posteriormente.

No obstante, ojo, aunque saltar a la cuerda parezca fácil, no lo es, y es que debes mantener en todo momento la postura correcta, o lo que es lo mismo, el abdomen contraído y los hombros relajados situados ligeramente hacia atrás para así potenciar la quema de grasa.

Hay infinidad de variantes para saltar a la cuerda y perder peso, pero algunos de los mejores ejercicios son los siguientes:

- Con un solo pie, o lo que es lo mismo, a la pata coja. Haz dos series de tres repeticiones con cada pie.

- Con los pies juntos. Haz entre 10 y 15 saltos sin elevarte en exceso y ve cambiando la intensidad y el ritmo.

- Alternando piernas abiertas y piernas cerradas. Mantén los pies juntos cuando la cuerda roce el suelo y sepáralos cuando esta vuele.

- Con desplazamiento lateral, alternando salto a la derecha y a la izquierda.

Estos son algunos de los mejores ejercicios para saltar a la comba. Espero que te sirvan y que presumir de un cuerpo diez este verano sea toda una garantía.