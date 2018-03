Día del Padre: 3 regalos originales para padres cinéfilos y seriéfilos Con motivo de esta cita, que se celebra el 19 de marzo, muchos hijos otorgan a sus padres un presente FRAN JUSTICIA Miércoles, 14 marzo 2018, 10:24

Este próximo lunes 19 de marzo se celebra el Día del Padre, una jornada perfecta para demostrarle a tu progenitor cuánto le estimas. Existen muchas formas de demostrar tu cariño y afecto, pero no cabe duda de que una de las mejores es mediante un regalo. ¿Ya has comprado el regalo perfecto para tu padre?

A veces retrasamos la compra no sólo por falta de dinero, sino también por falta de creatividad, y es que aunque no lo creas, no es necesario gastar una gran suma de dinero para hacer un regalo original a tu padre, menos aún si haces uso del cupón descuento La Tostadora.

La Tostadora es una tienda online en la que puedes encontrar cientos de productos personalizados con referencias a series, películas, cantantes, deportistas, etc. Además, también puedes crear tú mismo tus propios productos y venderlos o bien simplemente comprarlos.

Yo no soy muy creativo en esto de pensar regalos y por ello no he dudado en entrar en La Tostadora para inspirarme a la hora de buscar el regalo para el Día del Padre. Si te sientes identificado con lo que te estoy contando, no te preocupes, ya que a continuación te dejo varias ideas originales para este próximo 19 de marzo, especialmente si tu padre es un auténtico cinéfilo o seriéfilo. ¡Apúntalas todas!

1. Camiseta basada en ‘Star Wars’

Si tu padre es un auténtico fan de ‘Star Wars’, esta camiseta le va a encantar. La misma es 100% de algodón y de manga corta, por lo que podrá utilizarla durante los próximos meses sin problema. Además, destaca por lucir una ilustración de Darth Vather y Luke Skywalker con el siguiente mensaje “No hay un padre igual en toda la galaxia”. ¡Le encantará!

2. Sudadera de ‘Stranger Things’

‘Stranger Things’ se ha convertido en una de las series más aclamadas de los últimos años, con permiso de ‘Juego de Tronos’, por lo que estoy seguro de que tu padre, si es un seriéfilo, conoce al dedillo los entresijos de esta curiosa y original ficción. Por ello, esta sudadera con una imagen de los extraños mensajes con luces que aparecían en la primera temporada de la serie es el regalo perfecto para él.

3. Cuadro sobre ‘El Padrino’

Es una de las películas más famosas de la historia del cine, por lo que estoy seguro de que tu padre la conocerá. En esta ocasión se trata de un cuadro inspirado en el exitoso film de Francis Ford Coppola, el cual expondrá una ilustración basada en la tipografía de la película, que esta vez no llevará por título ‘El Padrino’, sino ‘El Padrazo’.