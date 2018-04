El detalle de esta sudadera de Primark que ha hecho estallar a un padre

Hola, @Primark . Mi hija iba a comprarse esta sudadera hasta que vio que falta el logo de Wonder Woman. Espabilad, que es 2017. 🤬👎 pic.twitter.com/DlAXAMFzfw

Una monería enseñar a un hijo que hacer una peineta es lo más normal del mundo, y no que es una grosería y denota una gran falta de educación. Y lo que te preocupa es Wonder Woman...

Que buen padre,saltando a la mínima para crear odio de una soberana gilipollez...ESO SI,le tapó la cara a la niña que esta quedando más maleducada que la chorrada sexista...ERES UN PADRAZO!!¡¡ahora hablar de la gilipollez de Wonder Woman...

Yo soy padre y me parece una incitación al odio absurda, pero allá tú.

Sacar a tu hija,haciendo un corte de mangas por algo que a todas luces ha sido un error me parece conspiranoico

Los mismos de "pues que no la compre y au" y todas esas quejas son los mismos que luego se quejan por gilipolleces... +1 para tu hija!!

Hey veces que no se puede defender lo indefendible. Falta el logo de wonder woman se mire por donde se mire. No soy partidario del hembrismo con máscara de feminismo, pero esto sí es sexista hacia la mujer y discriminatorio hacia el personaje.