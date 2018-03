3 destinos de España para vivir la mejor Semana Santa Estos lugares son algunos de los destinos más aclamados por los turistas para disfrutar de esta fecha tan especial FRAN JUSTICIA Jueves, 22 marzo 2018, 09:11

Este domingo 25 de marzo arrancará oficialmente la Semana Santa de 2018, una fecha que motiva la llegada de numerosos turistas a algunos puntos de la península ibérica, con el objetivo de disfrutar de esta celebración religiosa.

La cita divide a la población en dos grupos bien diferenciados: los que se patean las calles tarde tras tarde en busca de los diversos pasos que realizan estación de penitencia, y por otro lado, los que se patean las calles tarde tras tarde en busca del mejor camino para llegar a casa sin llevarse empujones, gritos, insultos, etc.

No obstante, podríamos también mencionar un tercer grupo: aquellos que prefieren utilizar estos días de descanso para viajar y conocer otros lugares, lo cual no tiene que significar que no busquen disfrutar de la misma forma de la Semana Santa, es decir, viendo procesiones.

Si este año quieres quedarte en Granada a disfrutar de nuestra Semana Santa, enhorabuena, la ciudad nazarí está considerada como una de las mejores para disfrutar de esta celebración. En caso de que prefieras disfrutar de la cita en otros lugares del país, has llegado al artículo perfecto, ya que a continuación te voy a hablar de tres lugares donde la Semana Santa también se vive con intensidad. ¡Apúntalos todos!

1. Sevilla

Sí, lo sé. Está mal que un granadino alabe a Sevilla, pero al César lo que es del César y Sevilla tiene una de las mejores Semana Santa de España, y es que los sevillanos lo viven con mucha intensidad, y no sólo desde el Domingo de Resurrección, sino desde el Viernes de Dolores. Aproximadamente 60 son las cofradías que realizan un recorrido procesional por las calles de la ciudad hispalense, quizá es por ello que la Semana Santa de Sevilla ha sido declarada de Interés Turístico Internacional. No dejes de ver la famosa procesión de la Virgen de la Macarena, una de las más aclamadas en la conocida ‘Madrugá’ sevillana, que se produce entre el jueves y el viernes santo.

2. Cartagena

Si hablamos de Semana Santa tampoco podemos dejar de hablar de la Semana Santa de Cartagena, la cual fue declarada de Interés Turístico Internacional en el año 2005, siendo la Fiesta Local por antonomasia del lugar. La misma se extiende durante diez días y cuenta con 4 cofradías que desfilan con numerosos pasos a lo largo de dichas jornadas. Además, la Semana Santa de Cartagena también es famosa por los numerosos pasos que pueden llegar a desfilar de forma seguida en un mismo día, concretamente, el Domingo de Ramos puedes llegar a ver 15 pasos seguidos. Otro dato de interés reside en las obras artísticas que componen dichos pasos, las cuales destacan por ser parte del patrimonio legado por José Capúz, Juan González Moreno, Mariano Benlliure, Francisco Salzillo y Federico Coullaut-Valera, entre otros.

3. Zamora

En Zamora también vivirás una Semana Santa que ha sido declarada Interés Turístico Internacional. La misma se compone de aproximadamente 17 cofradías, que son las encargadas de organizar todos los eventos religiosos que se llevan a cabo durante estos días. No obstante, la Semana Santa de Zamora tiene un rasgo diferenciador con respecto a Sevilla y Cartagena, y es que, además de poder disfrutar del recorrido procesional de los diversos pasos que la componen, también podrás acudir al Museo de Semana Santa, en el que podrás observar con detalle cada una de las esculturas que forman los pasos que realizarán estación de penitencia.