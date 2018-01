Descuentos de hasta el 50% en El Corte Inglés para Reyes: moda y juguetes La superficie había lanzado una campaña especial en este periodo previo al inicio de las rebajas de invierno R.I. Viernes, 5 enero 2018, 12:50

Aunque no comiencen hasta el próximo 6 de enero a las 9 de la mañana en su web, y el 7 en establecimientos, las rebajas en El Corte Inglés siguen presentes. De hecho, lanzó estos días una campaña con motivo de la entrada en el nuevo año enfocada directamente al Día de Reyes. Descuentos importantes en El Corte Inglés que afectan a juguetes y moda con descuentos de hasta el 50 por ciento y otras posibilidades interesantes como 3x2 o 2x1.

Por ejemplo, en el mundo de la juguetería se encuentra un 3x2 en todos los juguetes Lego, así como en figuras WWE de MATTEL (esta propuesta seguirá vigente hasta el 7 de enero), en BeyBlade de Hasbro; un 2x1 en juguetes YO KAI watch de Hasbro y descuentos de hasta un 50 por ciento en figuras, muñecas y manualidades. Algunos de ellos fueron los mejores regalos de El Corte Inglés para esta Navidad.

Además, encontrarás packs de consolas de las más vendidas en el mercado como la PS4 con un descuento de 80 euros. Incluye el juego Horizon Zero Down Complete Edition y el The Lasto f Us además de la edición Uncharted con un mando. Por 369.90 euros te puedes llevar también la Nintendo Switch con el juego NBA 2K18.

En lo que respecta a la moda, El Corte Inglés ha puesto productos con un descuento de hasta el 40 por ciento de más de 300 marcas de moda y deportes. Incluso añade ofertas en artículos de hogar, belleza, tecnología y ocio entre otras secciones. Cabe recordar que existe la posibilidad del ‘click & express’, que designa la hora exacta de entrega o del ‘click & collect’, con recogida gratuita en centros. Si falta algo por comprar, es el momento.