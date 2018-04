Descubre los 4 beneficios esenciales de la copa menstrual: ahora también en supermercados Esta ecológica alternativa cada vez suma más adeptas y es más fácil de encontrar en supermercados ANA ÁVILA Jueves, 19 abril 2018, 11:04

El uso de la copa menstrual puede generar impresión a muchas mujeres. Sin embargo, esta alternativa a los métodos tradicionales cada vez gana más adeptas. Una de las principales causas es la ecológica: es importante para el cuidado del medioambiente no producir tanta basura en forma de tampones y toallas higiénicas.

La mayoría ya sabrán qué es una copa menstrual, aunque no sepan definirla o cómo se usa. Puede que solamente conozcas «a alguien que conoce a alguien» que afirma usar la copa menstrual. Pero, ¿por qué aún no te has animado a probarla?

La copa menstrual es una copa de silicona, que se introduce plegada en la vagina cuando se tiene la regla. Una vez llena, se quita, se vacía, se limpia y se vuelve a colocar.

Por qué elegir la copa menstrual

>>Proteges el medioambiente. La producción de una copa menstrual es mucho menos contaminante que la de cualquier tampón o compresa, pero no solo eso. Como es reutilizable, con el empleo de la copa podrás sustituir todos los tampones y compresas que se usan a lo largo de la vida. Ahorrarás gran cantidad de residuos para el medioambiente.

>>Proteges tu flora vaginal natural. Están fabricadas en silicona de grado médico, por lo que es hipoalergénica. No contiene ftalatos, látex, decolorantes, fibras o cualquier otra sustancia química que pueda causar reacciones alérgicas o de sensibilidad.

De hecho, a diferencia de los tampones, que pueden provocar graves problemas de salud como en Síndrome del Shock Tóxico (SST), las copas menstruales respetan el equilibrio íntimo. Además, no producen olores y evitan los que se suelen generar con el uso de otros productos de higiene íntima.

>>Ahorras dinero. El gasto que supone la copa menstrual es de 15 a 30 euros. Este es el único gasto que tendrás durante los 10 años que promete durar el producto. Un estudio de Intimina afirma que la mujer gasta más de 500 euros en productos para la menstruación durante una década. La copa menstrual es una inversión con la que ahorrarás dinero mes a mes ya que la podrás reutilizar las veces que quieras.

>>Son más cómodas. No llevan cordones, no se nota, no sientes que la llevas puesta porque se adapta totalmente a tu anatomía. Además, pueden doblarse como un tampón o plegarse y guardarse en una pequeña cajita que puedes llevar siempre en el bolso.

¿Dónde puedo comprarla?

Las copas menstruales están a la venta en farmacias, también es fácil encontrarlas por internet o incluso en supermercados.

Carrefour ya ha incorporado este producto a sus estantes de cosmética ecológica. Podemos encontrar la Copa Menstrual Me Luna en un pack de dos tallas, S y M. Está fabricada en Alemania y su precio es de tan solo 14,00 euros.