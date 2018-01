3 deliciosos platos para perder peso rápidamente Estas alternativas son ideales si te encuentras en una dieta en la que necesitas ingerir pocas calorías FRAN JUSTICIA Viernes, 26 enero 2018, 11:39

Han pasado varias semanas, sí, pero aún se notan las consecuencias de los atracones de Navidad, y es que no es fácil bajar esos kilos de más que hemos cogido durante las fiestas. Quizá por ello llevas ya varios días pensando en ponerte a dieta o mirando recetas de platos saludables con los que no engordes, o al menos no en exceso, lo que te ha traído hasta aquí, y si es así, enhorabuena, ya que precisamente vamos a hablarte de tres platos saludables con los que perder peso está garantizado y sin morirte de hambre.

1. Sopa de aletas de tiburón

Este platillo es uno de los más consumidos y preparados en la gastronomía oriental. Se elabora a base de aletas de tiburón, normalmente las correspondientes a las dorsales y a los pectorales, una vez que se les ha retirado la piel y se ha dejado secar. Junto con una rica salsa de ostras suele servirse en grandes eventos debido a que es considerada todo un lujo, por lo que es una de las opciones más caras. Esta sopa se concibe en oriente como todo un símbolo de salud y prestigio.

2. Ensalada de arroz con vinagreta

La ensalada siempre es una buena garantía de comer sano y si además lleva arroz ya le estás metiendo una carga de hidratos siempre necesaria para aportar energía al cuerpo. Es un plato fresco que siempre puedes tener en el frigorífico. Para aportarle un sabor diferente puedes añadirle un poco de vinagreta por ejemplo de nectarina, piña o mango, ya que de igual forma que ocurre con la salsa de soja, los granos de arroz se empapan completamente y ambos sabores, texturas y colores se fusionan para ofrecerte una experiencia gustativa única.

3. Sushi

Normalmente es considerado poco sano porque se come crudo, o al menos gran parte de él, pero está claro que es un platillo muy sano. El sushi contiene carbohidratos como el arroz y las verduras que nos saciarán. Además, también aporta una gran cantidad de proteínas, las cuales provienen de los pescados y carnes que se pueden utilizar en su preparación. Por si fuera poco, es un plato rico en vitaminas y minerales gracias al alga marina que se utiliza para envolverlo, y bajo en grasa saturada en función del pescado que se utilice, el cual se prepara crudo, por lo que tampoco añade grasa extra.

Y, ¿se te ha abierto el apetito? Desde luego a nosotros con estos manjares sí, ¡qué aproveche!