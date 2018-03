El delicioso y saludable aperitivo de Lidl que triunfa El supermercado cuenta con este snack en sus establecimientos físicos desde esta semana IDEAL.ES Viernes, 30 marzo 2018, 11:04

Con la llegada de la primavera son muchos los que deciden ponerse las pilas con la dieta y el ejercicio físico, y es que el verano está a la vuelta de la esquina y siendo sinceros, a todos nos gustaría lucir cuerpazo en la playa durante los próximos meses.

No obstante, seguir una dieta no tiene que implicar alejarse de pequeños placeres de la vida como son los aperitivos, y es que, aunque no lo creas, en Lidl tienen los aperitivos definitivos para que no engordes y ojo, te los puedes llevar a casa con descuento. ¿Quieres conocerlos?

Se trata de las nuevas chips vegetales que comercializa Lidl como parte de su sección gourmet en sus tiendas físicas. Una línea de productos deluxe que destaca por tener una calidad superior al resto de artículos que comercializa el hipermercado.

Desde luego esto lo dejan claro con estas nuevas chips, ya que las mismas se convertirán en el aperitivo estrella de tus cenas, puesto que no engordan absolutamente nada. Estas patatas están hechas de vegetales, es decir, no son las típicas patatas fritas de bolsa a las que estamos acostumbrados, lo que las hace un snack saludable que podrás tomar a cualquier hora sin remordimientos.

Seguro que sorprenderán, y mucho, a tus invitados en las cenas y almuerzos en los que las sirvas. Las mismas son una excelente opción para acompañar salsas e incluso cierto tipo de carnes, por lo que no dudes en hacerte con ellas para completar de una forma original y sofisticada los mejores platillos.

Su precio suele ser algo elevado, pero normalmente están rebajadas, por lo que probarlas no afectará lo más mínimo a tu bolsillo, ¿todavía necesitas más razones para comprarlas? Una bolsa de 100 gramos puede salirte tan sólo a 0,50 céntimos.

Por si te estás preguntando de qué clase de vegetales están hechas, las mismas llevan boniato, chirivía, remolacha roja y zanahoria. Todas ellas aderezadas con sal de mar. Menudo manjar, ¿no crees? Pues espera, todavía hay más. Comerte una bolsa de 100 gramos te supondrá tan sólo 200 calorías, mientras que otras bolsas de patatas pueden aportarte entre 400 y 500 calorías. No lo pienses más y pruébalas cuanto antes, ya que te puedo asegurar que no te arrepentirás en absoluto.