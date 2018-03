4 deliciosas comidas del mundo que deberías probar Suponen una forma sencilla de experimentar el sabor de algunos de los alimentos más conocidos de estos lugares del mundo FRAN JUSTICIA Jueves, 22 marzo 2018, 09:11

Se acerca la Semana Santa, por lo que, si eres de los más suertudos, quizá tienes la oportunidad de disfrutar de unas más que merecidas vacaciones, las cuales podrías aprovechar para viajar y conocer mundo.

Asia, Italia, Oriente Medio, México…. Sólo tú decides el destino de tus próximos platillos. A continuación, te recomiendo algunos de los mejores aperitivos de estas gastronomías que puedes adquirir en Ulabox. ¡Toma nota!

México: Alfajores

Si creías que te iba a recomendar unas quesadillas, unos tacos de carne o unos nachos con queso y guacamole, te equivocabas, ya que esos son algunos de los platos más conocidos de la gastronomía mexicana, lo cual no significa que sean los únicos, y es que, por ejemplo, los alfajores son otros grandes aperitivos que seguro que te encantarán. Se trata de deliciosas galletitas horneadas, rellenas con dulce de leche y cubiertas con chocolate semiamargo o merengue italiano. ¡El aperitivo dulce perfecto para tus comidas!

Asia: Sopa Tomyam Instantánea DeSiam

La gastronomía de Asia es famosa por un plato estrella, la sopa, por lo que no podía faltar en este menú que estamos creando. La misma tiene todo el sabor de la auténtica sopa Tom Yan tailandesa. La distinguirás por su sabor y aroma a hierbas aromáticas, ya que entre sus ingredientes destacan hierbaluisa, lima kafir, chalotas y chili.

Italia: Piadina con aceite de oliva

En Italia hay numerosos platos que podrían formar parte de este menú, pero he preferido hablarte de un aperitivo que dejará a tus comensales más que satisfechos como parte de los entrantes. Te estoy hablando de la piadina con aceite de oliva. Son tortitas finas y con un rico sabor que podrás utilizar para acompañar patés y quesos.

Oriente Medio: Taboulé vegetal

El taboulé es un plato originariamente oriental que se compone de una base de sémola y verduras, muy similar al arroz. Se trata de un plato muy completo en hidratos de carbono e ideal para añadirle una fuente de proteínas como unos trocitos de pollo.

Como ves, con estos cuatro artículos podríamos crear un menú muy diferente al habitual, en el que probaríamos platos de distintas gastronomías del mundo. La piadina italiana para los entrantes, acompañada de patés y quesos, la sopa tailandesa como primer plato, el taboulé oriental como segundo plato y finalmente, los alfajores mexicanos como postre. ¿Te animas?