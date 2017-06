Así debes revisar el aceite de tu vehículo Es una de las comprobaciones que debemos realizar con frecuencia si queremos que nuestro motor funcione correctamente durante mucho tiempo FRAN JUSTICIA Jueves, 22 junio 2017, 09:58

Con la llegada oficial del verano el pasado miércoles las vacaciones estivales están cada vez más cerca para muchos, algo que se traduce en un constante flujo de vehículos en las carreteras de todo el mundo, ya que son bastantes los que se decantan por realizar un viaje con el objetivo de disfrutar de estos días de descanso lejos de la rutina.

Precisamente si vas a viajar en coche es muy importante que antes de realizar el trayecto hagas unas comprobaciones previas para constatar que el vehículo se encuentra en condiciones óptimas como para realizar un viaje. Así, deberás medir desde la presión de los neumáticos y comprobar su estado, hasta el nivel de aceite del motor.

En el caso del nivel de aceite del motor es muy importante comprobarlo con cierta frecuencia, ya que es la mejor forma de que este funcione bien durante mucho tiempo, puesto que el aceite es el lubricante que se sitúa entre las partes móviles del motor, lo que significa que si es bajo estas partes se desgastaran con mayor rapidez y por ende el motor funcionará menos tiempo.

A veces no basta solo con revisarlo, sino que incluso es necesario cambiarlo, algo para lo que te recomendamos acudir a un taller para que lo haga un profesional. En el caso de que solo quieras revisarlo, lo puedes hacer tú mismo siguiendo los siguientes pasos. ¡Toma nota!

1. El motor frío y en llano

Si te has sacado el carnet de conducir recientemente sabrás que para medir el nivel del aceite del motor es necesario hacerlo con el motor frío y en un terreno llano, puesto que de lo contrario nos quemaríamos, así como el resultado no sería real, ya que el hecho de hacerlo en un terreno ascendente o descendente podría ocasionar que la varilla no capturara con eficacia todo el aceite del que disponemos aún. Además, si lo haces con el motor frío el aceite no estará agitado y la medición será más precisa. Lo ideal es comprobar el nivel antes de emprender la marcha o bien 10 o 15 minutos después de haber realizado un trayecto con el auto.

2. Familiarízate con el capó

Para comprobar el aceite de tu vehículo deberás abrir el capó que cubre el motor y el resto de elementos técnicos del automóvil. Una vez abierto deberás localizar el recipiente que alberga el aceite del motor, así como también la varilla o bayoneta con la que medirás posteriormente el nivel de aceite de tu vehículo.

3. Limpia la varilla

Cuando hayas localizado la varilla, sácala suavemente. Muchas personas caen en el error de medir y revisar el aceite de su vehículo solo con este paso, pues al sacar la varilla ya podremos ver la cantidad de aceite que posee el auto, ya que durante el trayecto el aceite salpica la varilla. Sin embargo, es necesario limpiarla, ya que esta primera medida no es válida. Para limpiarla puedes hacer uso de un trapo limpio.

4. Vuelve a introducir la varilla

Tras limpiar la varilla deberemos introducirla de nuevo en el cilindro del que la hemos sacado para que esta vez sí midamos de forma correcta el aceite de nuestro vehículo.

5. Entre el mínimo y el máximo

Inmediatamente después de introducirla sácala y comprueba que la mancha de aceite se encuentra entre dos marcas, el mínimo y el máximo aconsejado donde se debe encontrar el aceite. En caso de que la mancha no se encuentre entre ambas marcas sino en el mínimo, deberás agregar más aceite al depósito que está conectado con la varilla, cuyo tapón estará situado a unos cuantos centímetros de distancia de ella.

Esperamos que estos consejos te hayan servido y que ya no tengas ningún problema a la hora de medir el nivel del aceite de tu vehículo. Recuerda que durante la revisión también pueden identificar la calidad del mismo, es decir, si es homogéneo o por el contrario contiene residuos y por ende es necesario cambiarlo en un taller profesional. ¡Buen viaje!