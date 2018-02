Así debes cuidar tu piel según tu edad Si sigues estos consejos podrás presumir de un rostro perfecto independientemente de la edad que tengas FRAN JUSTICIA Viernes, 9 febrero 2018, 10:17

Muchas personas creen que presumir de un rostro perfecto es algo de lo que sólo se puede disfrutar durante la juventud, pero nada más lejos de la realidad, y es que se puede tener 50 años y no contar con ninguna arruga, o al menos que estas no sean excesivamente notorias. El secreto de una piel perfecta no reside en la edad que tengas, sino en cómo la has ido cuidando y tratando durante cada etapa de tu vida.

Sin embargo, no te preocupes si no sabes cómo tratar tu piel con cada año que pasa, ya que a continuación te vamos a hacer un breve resumen de algunos trucos de belleza que puedes poner en marcha para luchar contra los signos de la edad desde bien temprano. Entre estos trucos se encuentran algunos tratamientos para zonas específicas como los que puedes disfrutar con descuento gracias al código promocional L’occitane de Descuentos Ideal. ¡Comienza la batalla contra las arrugas, los puntos negros y la pérdida de firmeza!

1. Con 20 años

Si bien es recomendable cuidar nuestra piel desde que somos jóvenes, un tratamiento específico e intensivo no debe ser puesto en marcha hasta aproximadamente los 20 años, etapa en la que la piel comienza a experimentar ligeros cambios y signos de envejecimiento. En este periodo, el cual se extenderá hasta más o menos los 30 años, el objetivo principal que debes conseguir es mantener la luminosidad y el brillo de tu rostro. Para ello, hidrata día y noche tu piel con algún tratamiento a base de peonia, planta que nutrirá tu piel y que corregirá posibles imperfecciones que comiencen a aparecer.

2. Con 30 años

Una vez que pasamos la barrera de los 30 años es el momento de comenzar a preocuparnos de verdad por el cuidado de nuestra piel, ya que empiezan a aparecer las primeras arrugas, especialmente en el contorno de ojos y en la boca, así como también la piel se muestra algo más apagada y seca, lo que se debe en parte a la reducción de la producción de colágeno. Para evitar estos pequeños problemas cutáneos, además de utilizar una buena crema hidratante será necesario que comiences a utilizar una crema con acción anti-arrugas.

3. A partir de los 40 años

Una vez que has cumplido los 40 años, la cosa se complica aún más. Las arrugas suelen aparecer mucho más pronunciadas, la piel comienza a ceder y el problema se extiende más allá del rostro, llegando a manos, piernas, barriga y cuello. Por esta razón, a partir de esta edad debes aplicar un tratamiento global anti-edad que actúe sobre todo el cuerpo, especialmente sobre aquellas zonas más frágiles, el cuello y el rostro.

A rasgos generales, a partir de los 40 años se debe mantener el tratamiento global anti-edad, pero además también se deben de evitar ciertos alimentos que favorecen las arrugas y el aumento de grasa corporal en nuestro cuerpo, ya que con el paso del tiempo será mucho más difícil eliminarla.