¿Cómo deben ser las zapatillas deportivas para niños? Con la ‘vuelta al cole’ son muchos los padres que se decantan por este calzado para el día a día de sus pequeños IDEAL Lunes, 18 septiembre 2017, 15:33

El verano está a punto de acabar, pero tú aún estás enfrentando los ‘excesos’ de la temporada estival, ¿verdad? Por si fuera poco el hecho de tener la cuenta bancaria en números rojos, la llegada de septiembre marca el regreso a las aulas de los más pequeños, por lo que también debemos hacer frente a la compra de material escolar, uniforme y calzado.

En este sentido, quizá estás buscando actualmente unas zapatillas deportivas para tu hijo y no sabes por dónde empezar para conseguir las mejores, pero también las más baratas. Si es así estás de suerte, ya que además de ofrecerte los descuentos en zapatillas deportivas de Descuentos Ideal para que la compra sea más económica, a continuación vamos a hablarte de algunas de las características que sí o sí debes tener en cuenta a la hora de elegir este calzado para tu peque. ¡Toma nota!

https://descuentos.ideal.es/codigo-promocional-adidas

1. El material

Las zapatillas deportivas para niños deben haber sido fabricadas con materiales de gran calidad, como por ejemplo la piel, ya que esta se adapta de forma óptima a su pie y le aporta una gran comodidad, permitiéndole realizar todo tipo de movimientos de manera natural.

2. Suela

Un niño estará haciendo uso continuamente de este calzado, por lo que es importante que la suela sea de goma antideslizante, ya que así protegerá en todo momento al pequeño, independientemente de la superficie que esté pisando.

3. Talla

Hay una tendencia errónea a pensar que es mejor comprar una talla más para que el calzado le dure más años a tu hijo, pero te equivocas, ya que la zapatilla no debe ser ni demasiado grande ni demasiado pequeña, sino que debe ajustarse al pie del menor. No se recomienda que haya más de 14 mm entre el dedo gordo y el borde de las zapatillas ni tampoco que haya menos de 8 mm, por lo que olvídate de coger una talla más para que le sirvan el año que viene.

4. No las compres de segunda mano

No importa que su aspecto sea inmejorable, ya que si un menor las ha utilizado estas se habrán adaptado a su propio pie, por lo que quizá cuando tu hijo las utilice no le sirvan o le hagan daño, puesto que cada pie tiene una forma única y si unas zapatillas de deporte se han adaptado a los pies de otra persona, no lo harán a los de otra.

5. Refuerzo y sujeción

Antes de comprar unas zapatillas de deporte para tus hijos es importante que tengas en cuenta el uso que le van a dar, ya que si por ejemplo hacen uso de ellas para un deporte específico, deberás tener en cuenta detalles extra como refuerzos y una mayor sujeción.