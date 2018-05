¿Sin datos?: 4 consejos para ahorrar internet en tu móvil No cerrar aplicaciones que no utilizamos con frecuencia o mantener activadas algunas opciones especiales en las redes sociales puede aumentar considerablemente el consumo de datos FRAN JUSTICIA Lunes, 21 mayo 2018, 10:33

Si hay un problema que todos hemos vivido alguna vez desde que los móviles llegaran a nuestras vidas ese sin duda es quedar sin datos móviles. Si dices que no, mientes. Vale, tienes razón, el otro problema también es quedarte sin espacio de almacenamiento, pero el auténtico drama es quedarte sin datos.

Cuando esto nos ocurre nos llevamos las manos a la cabeza y comenzamos a preguntarnos si nuestra compañía nos estará engañando, si nos cobrarán más dinero por seguir utilizando la red y sobre todo, buscamos incansablemente una conexión WiFi.

Para que esto no vuelva a pasarte, no sólo puedes contratar una nueva tarifa que te asegure la máxima cantidad de datos de navegación posible al mejor precio como la que te ofrece Yoigo con el código promocional Yoigo de Descuentos Ideal, sino que además también puedes seguir los siguientes consejos que te voy a dar, mediante los cuales ahorrarás datos al utilizar tu móvil. ¿Te animas?

1. Actualiza y descarga sólo con WiFi

Sea por despiste o porque no tenemos ni idea, a veces dejamos que las aplicaciones se actualicen en cualquier momento, así como también mantenemos activada en aplicaciones de mensajería como Telegram o WhatsApp la opción de descargar archivos sin necesidad de estar conectados a una red WiFi.

Esto consumirá una amplia cantidad de datos sin que apenas nos demos cuenta, ya que si alguien nos envía un archivo de 100 mb se descargará automáticamente y sin que podamos parar la descarga. Lo mismo ocurre con las actualizaciones, así que desactiva en 'Ajustes' esta opción y haz lo mismo en las aplicaciones anteriormente mencionadas.

2. Cierra las aplicaciones si no estás utilizándolas

En el caso de aplicaciones de mensajería quizá no es lo más recomendable, ya que no recibirías notificaciones de nuevos mensajes, pero si sales a la calle y crees que no vas a hacer uso de Instagram, Facebook o Twitter, no dudes en cerrarlas, ya que si las dejas «suspendidas» en un segundo plano, seguirán gastando datos y batería. Si no quieres cerrarlas, entra en 'Ajustes' y 'Datos móviles' y restringe el uso de datos en segundo plano para las misma.

3. Comprime los datos al navegar

Si dispones de un teléfono Android sabrás que Google Chrome es el navegador más utilizado en el mismo, pero también uno de los que gasta más datos. Sin embargo, existe una opción para ahorrar datos mientras lo utilizas para navegar en internet, y es que puedes comprimir los datos de navegación para ahorrar en el consumo de datos. Ve a 'Configuración' y 'Ahorro de Datos', ahí podrás activar esta opción.

4. Controla los datos que vas consumiendo

El control es fundamental de cara al ahorro, ya que este nos permite conocer con exactitud cuánto nos queda para llegar a nuestro límite. Existe una amplia variedad de aplicaciones dedicadas a tal fin, por lo que no dudes en descargarte alguna para llevar un control exhaustivo de cuántos datos estás consumiendo cada día. Una de las más conocidas es My Data Manager.