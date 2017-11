Cyber Monday en Media Markt: Rebajas y descuentos en tecnología Las ofertas con motivo de este día solo estarán disponibles en las tiendas online R.I. Lunes, 27 noviembre 2017, 13:54

Este pasado fin de semana se celebró en el mundo entero el conocido evento Black Friday, una cita ineludible para los más ahorradores, y es que tal y como ha quedado claro con las enormes colas que hemos podido ver en numerosos centros comerciales y grandes almacenes, son muchos los que aprovechan estos días para hacerse con los regalos perfectos para sus seres queridos, así como también con algún que otro capricho.

Desafortunadamente son muchos los que tuvieron que trabajar durante el fin de semana y por ende no pudieron aprovechar estos días de ahorro, pero si te encuentras entre ellos, no tienes de qué preocuparte, ya que hoy mismo tienes otra oportunidad para conseguir artículos a precio de ganga. No, no nos hemos vuelto locos ni hemos alargado el Black Friday, sino que simplemente este lunes se celebra el Cyber Monday.

Las semejanzas entre un evento y otro son muchas, puesto que ambos buscan el ahorro y causan grandes volúmenes de ventas, pero se diferencian claramente en un aspecto, mientras que en el Black Friday podemos encontrar descuentos y promociones especiales tanto en tiendas físicas como en tiendas online, en el caso del Cyber Monday solo podrás aprovechar las ofertas en la tienda online, ya que estas no estarán disponibles en tiendas físicas.

Al Igual que en el Black Friday el catálogo de productos que puedes encontrar en oferta y con descuentos es muy amplio, pero el sector tecnológico y el textil son los más beneficiados. De ahí que Media Markt no haya dudado en sumarse a esta nueva fiesta del ahorro, tal y como podrás comprobar con el cupón de descuentos Media Markt de Descuentos Ideal.

A continuación, te detallamos en una lista las ofertas más destacadas de Media Markt para este Cyber Monday:

- Consigue una tablet desde tan solo 69 euros.

- Productos de limpieza de exteriores y jardinería a partir de 13 euros.

- Electrodomésticos Java rebajados hasta el 50 %.

- Recibe tu pedido gratis en casa y en tan solo 2 horas.

- Caliéntate este invierno con productos de calefacción desde 22 euros.

- PC de sobremesa HP 260-A101NSM + monitor por menos de 400 euros.

- Samsung Galaxy J3 por tan solo 111 euros.

- Gafas de Realidad Virtual + juego VR Worlds + Cámara Ps4 RV por tan solo 289 euros.

- Canon EOS 700 D por 499 euros.

Estas son solo algunas de las ofertas que puedes aprovechar por este Cyber Monday, pero te animamos a que entres en la página web de Media Markt y aproveches el resto de promociones especiales. ¡Queda poco para que finalicen!