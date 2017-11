Cyber Monday en Amazon: las ofertas que no puedes perderte El gigante comercial online se suma a esta cita del ahorro IDEAL.ES Lunes, 27 noviembre 2017, 13:04

Queda poco para la Navidad y cada vez son más los que se adelantan a la fecha adquiriendo estas semanas previas los regalos de sus seres queridos, más aún si tenemos en cuenta que algunas empresas y marcas participan en eventos del ahorro como el Black Friday, el cual se celebró este pasado fin de semana.

Sin embargo, si tuviste que trabajar o no te dio tiempo a hacerte con tu producto favorito con un jugoso descuento, no te preocupes, ya que este lunes tienes una nueva oportunidad, puesto que se celebra el Cyber Monday, una cita del ahorro que a diferencia del Black Friday solo podrás aprovechar de forma online, puesto que los ahorros y descuentos especiales no estarán disponibles en tiendas físicas.

Amazon es uno de los nombres que no se ha querido perder este Cyber Monday y por ello ya ofrece a través de su web una gran variedad de ofertas, descuentos y promociones que solo estarán disponibles durante las próximas 24 horas, hasta las 23:59 de este lunes 27 de noviembre. Si quieres aprovechar alguna de ellas, no dudes en beneficiarte del código promocional Amazon de Descuentos Ideal y seguir leyendo, ya que a continuación te contamos algunos de los detalles más jugosos de las mismas. ¡Apunta y coge la tarjeta de crédito!

Una de las promociones más interesantes de la cita te permitirá llevarte a casa una tablet Fire HD 8 con una rebaja de 30 euros, por lo que si este artículo figuraba en la lista de Reyes de alguno de tus seres queridos, no dudes en hacerte con él.

Además, también podrás ahorrar 36 euros en unos auriculares inalámbricos August, conseguir un Kindle por 30 euros menos, películas y series de TV con ofertas exclusivas y limitadas, electrodomésticos rebajados, televisores desde 30 euros y mucho más.

Por si fuera poco, si eres socio de Amazon Prime podrás acceder a ofertas exclusivas a las que no podrán aplicar otros clientes. No lo pienses más y aprovecha el Cyber Monday, el ahorro en los regalos de Navidad está totalmente garantizado con estas ofertas, promociones y descuentos exclusivos de Amazon para ti durante solo 24 horas.