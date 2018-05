5 cualidades del nuevo Xiaomi Redmi Note 5 para ser un móvil ideal La firma china pone a la venta en España desde hoy su último terminal de gama media IDEAL.ES Jueves, 17 mayo 2018, 11:42

Muchos esperaban con ansía este día, el 17 de mayo de 2018, y es que hoy mismo ha salido a la venta el último terminal de la compañía Xiaomi, el Xiaomi Redmi Note 5, el cual parece mejorar bastante a su predecesor, el Xiaomi Mi A1.

Si casualmente tu viejo móvil ha dejado de funcionar o bien ya le tenías puesto el ojo a esta bestia de la gama media, hoy es tu día de suerte por partida doble, no sólo porque te lo puedes llevar a casa, sino porque puedes aprovechar el cupón AliExpress para que te salga un poco más barato, ¿Qué te parece?

Este terminal es a día de hoy el móvil más vendido a nivel online, por lo que no dudes en hacerte con él cuanto antes o no podrás disfrutar de todas sus prestaciones. ¿Cómo? ¿No sabes cuáles son sus cualidades? Evidentemente no puedes comprar algo sin saber qué te va a ofrecer, así que pon atención a las siguientes líneas, ya que te cuento con detalle algunas de las mejores características de lo último de Xiaomi. ¡Toma nota!

1. Pantalla con resolución FullHD+

Hoy en día la mayoría de terminales de gama media a duras penas cuentan con una pantalla con resolución 4K, pero con el Xiaomi Redmi Note 5 podrás disfrutar de una pantalla de 5,99 pulgadas con resolución FullHD+, es decir, la máxima calidad de imagen experimentada hasta ahora en un teléfono móvil.

2. Procesador de ocho núcleos

La fluidez en la ejecución de aplicaciones en este dispositivo está garantizada gracias a su procesador Snapdragon 625, el cual tiene ocho núcleos y llega a los 2 GHZ, lo que lo iguala con respecto al Xiaomi Mi A1 de hace unos meses.

3. Notable en memoria RAM y sobresaliente en almacenamiento

Si eres de los que suele utilizar varias aplicaciones a la vez y en raras ocasiones sueles disponer de espacio libre en tu teléfono, el Xiaomi Redmi Note 5 se convertirá en tu mejor aliado, ya que cuenta con 4GB de memoria RAM y hasta 64GB de capacidad en su memoria interna.

4. Doble cámara potente

Normalmente los terminales móviles suelen incluir dos cámaras, sí, pero en raras ocasiones ambas ofrecen una gran calidad de imagen, siendo casi siempre la cámara trasera la que suele contar con tal beneficio. En el caso del Xiaomi Redmi Note 5 nos encontramos con una cámara trasera de 12 megapíxeles con apertura f/2.2 y con flash LED de apoyo, y con una cámara frontal de 5 megapíxeles, que también lleva flash LED.

5. Carga rápida

Otra de las cualidades de este móvil reside en su batería, ya que podrás disfrutar de carga rápida de la misma, por lo que olvídate de dejar el móvil cargando durante una hora, en apenas 30 minutos habrá recargado toda la pila.

Estas son algunas de las características más relevantes del nuevo Xiaomi Redmi Note 5, el cual ha salido a la venta en España hoy mismo. No obstante, Xiaomi lanzará también una versión 'plus' del terminal, el Xiaomi Redmi Note 5 Pro, el cual contará con varias mejoras con respecto a su hermano pequeño, especialmente en lo que se refiere a memoria de almacenamiento, procesador y apartado fotográfico.