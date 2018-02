4 cualidades de un kindle en las que debes fijarte antes de comprarlo Estos dispositivos son perfectos para los amantes de la lectura, ya que suelen ser cómodos y permiten almacenar decenas de libros FRAN JUSTICIA Jueves, 8 febrero 2018, 10:42

Se acerca peligrosamente el Día de San Valentín, por lo que quizá, al igual que muchos, ya estás buscando incansablemente el regalo ideal para tu chico o chica. Si no tienes ni idea de qué le puedes otorgar como presente en este día tan especial para ambos, quizá es una buena solución ponerte a pensar detenidamente en sus aficiones. ¿Le gustan los deportes? ¿Prefiere pasar la tarde leyendo un buen libro? ¿Tiene algún cantante favorito?

Por si no sabes exactamente qué es un Kindle Paperwhite, básicamente se trata de un dispositivo muy similar a una tablet o a un eBook, en el que tu media naranja podrá leer fácilmente y cómodamente cualquier libro digital cuándo y dónde quiera.

No obstante, actualmente hay numerosos modelos en el mercado que imitan este tipo de dispositivos, por lo que a continuación te contamos algunas claves y cualidades de los mismos para que no te den gato por liebre. ¡Toma nota!

1. Resistencia al agua

Igual con el frío que hace actualmente no te parece tan relevante porque consideras que no vas a leer en la playa o la piscina pero, ¿has pensado ya en el verano? Lo ideal es que busques un Kindle con esta cualidad para disfrutar al máximo de la lectura sin temer porque tu dispositivo se moje un poco. El modelo de Kindle que puede satisfacer esta característica es el Kindle Oasis.

2. La pantalla

Otra cualidad importante que poseen los kindle es que su pantalla es muy similar al tamaño de un libro físico, por lo que la misma oscila entre las 7 y las 8 pulgadas. Te recomendamos que no compres un kindle con una pantalla de tamaño inferior al que te hemos mencionado, ya que no solo no leerás como si se tratara de papel impreso, sino que a largo plazo podrías llegar a dañar tu vista. Algunos de los modelos de Kindle que te garantizan esta cualidad son el Kindle Voyage y el Kindle Oasis.

3. Editar documentos

A diferencia de otros eBooks algunos Kindle te permiten editar documentos de forma sencilla, por lo que podrás escribir notas o subrayar lo que lees. Esto ocasiona que también sea uno de los métodos digitales favoritos para estudiar o realizar algún trabajo académico. Por si fuera poco, podrás compartir estas anotaciones fácilmente en las redes sociales, ya que otra de sus funciones es que te permite navegar por internet, siempre y cuando estés conectado a una red.

4. La batería

Por último, te recomendamos que te fijes en la batería, ya que lo ideal es que la misma sea de aproximadamente 2.000 mah. Además, la misma no tendrás que cargarla cada día, sino cada semana, puesto que esta es su duración estimada con un uso normal del dispositivo.