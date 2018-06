5 consejos para ponerte morena sin ir a la playa

Si no vas a pisar la costa hasta que pase el mes de junio, te dejo unos consejos para abandonar el blanco nuclear

Nos quejamos constantemente del calor, pero no vamos a engañarnos, nos encanta el verano, y es que no sólo nos permite disfrutar de más horas con luz del día después de salir de trabajar, sino que además mejora nuestro estado de ánimo y nuestro cutis. Eso sin olvidar que también cambia el color de nuestra piel, ¡bendito sea el ansiado moreno!

No obstante, este último beneficio no es accesible a todos los mortales, al menos no el 1 de junio, y es que estoy seguro de que muchos estamos a 8 de junio con la piel más blanca que la leche. Afortunadamente existen algunos métodos que pueden facilitarnos y mucho obtener el moreno que deseamos y sí, en este artículo voy a darte algunos consejos para abandonar el blanco nuclear sin necesidad de pisar la playa, ¿estás preparada? ¡Toma nota!

1. Polvos bronceadores

Nuestro primer aliado de cara a conseguir el bronceado de nuestros sueños serán los polvos bronceadores, los cuales puedes obtener a buen precio con el código descuento LookFantastic. Los mismos crean un brillo natural que realza la apariencia de la piel, dotándola de un tono mucho más oscuro del habitual.

2. Date una sesión de rayos UVA

Existen muchas leyendas acerca de los rayos UVA, la mayoría indicando que no es un método seguro para conseguir el moreno antes de tiempo, pero te sorprendería conocer la cantidad de gente que se da rayos UVA para estar moreno antes de que llegue junio. Por supuesto te recomendamos llevar a cabo este tratamiento en un centro especializado y del que te hayan hablado bien, ya que de lo contrario puede ser perjudicial para tu salud.

3. Utiliza un acelerador del bronceado

El acelerador del bronceado es un cosmético para la piel que sirve para ponerse moreno de forma rápida. Su función es la de fomentar una mayor producción de melanina que oscurece y favorece la protección frente al sol. Este aumento o producción de melanocitos en la epidermis da como resultado lo que comúnmente llamamos ponerse morena.

4. Haz uso del bronceado con caña de azúcar

Básicamente este método consiste en que la dihidroxiacetona, es decir DHA, un derivado de la caña azúcar 100 % natural, consigue broncear el cuerpo al pulverizarse y entrar en contacto con la superficie de la piel sin necesidad de llegar al torrente sanguíneo ni tampoco de activar la melanina, sólo entra en contacto con la queratina, las proteínas de la piel por lo que no es invasiva ni dolorosa. Es decir, produce un oscurecimiento instantáneo de la piel sin dañarla ni producirle efectos secundarios, siendo así el sustituto perfecto de los rayos UVA. Para realizártelo también deberás buscar un centro especializado.

5. Come zanahoria

Los alimentos que ingieras estos días también marcarán la mayor o menor duración de tu bronceado. Te recomendamos que comas frutas como moras, sandía y melón, así como también verduras como el tomate y la zanahoria, entre otras. Todos estos alimentos te permitirán conservar el color más tiempo, así que no lo dudes e incorpóralos a tu dieta.