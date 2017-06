5 consejos para no morir haciendo 'running' en verano A consecuencia de las elevadas temperaturas a las que debemos hacer frente durante el periodo estival, es recomendable tomar algunas precauciones a la hora de poner en práctica esta actividad FRAN JUSTICIA Lunes, 26 junio 2017, 14:28

Ya es verano, y no solo porque las piscinas estén abiertas, sino porque las temperaturas que estamos experimentando no nos dejan lugar a dudas, la estación estival ha llegado. Precisamente por ello quizá te estás planteando realizar algún deporte o actividad física con el objetivo de lucir un cuerpo escultural durante los días de playa y piscina, algo que si bien no seremos nosotros quienes te digan que no lo hagas, sí te recomendamos que tomes algunas precauciones.

Una de las prácticas deportivas que más se ha popularizado en los últimos años es el 'running', ya que además de ayudarte a quemar calorías, te permitirá tonificar gran parte de tus músculos, siendo una actividad por tanto muy completa a la par que barata, ya que apenas conlleva gasto, salvo el procedente de la adquisición de unas buenas zapatillas deportivas.

Sin embargo, a consecuencia de las elevadas temperaturas a las que debemos hacer frente durante el periodo estival, es recomendable tomar algunas precauciones a la hora de salir a correr con este calor como son las siguientes:

- No corras rápido ni mucho tiempo, ya que cuando la temperatura no es óptima, entre 12 y 15 grados, la resistencia baja, y puedes sufrir con facilidad un golpe de calor.

- Asegúrate de que en tu recorrido dispones de fuentes de agua, tiendas de alimentación y lugares de descanso cercanos, ya que así en caso de sufrir un golpe de calor o necesitar descansar podrás hacerlo fácilmente.

- Utiliza prendas ligeras, holgadas y transpirables, puesto que mantendrás la piel fresca y tu entrenamiento será mucho más agradable.

- Comprueba días antes de correr el tiempo que hará y pon en práctica la actividad en las horas más frescas del día, es decir, o muy temprano, lo que viene a ser a partir de las 5 de la mañana, o por el contrario, muy tarde o medianoche. Nunca corras en las horas fuertes de calor, es decir, entre las 14:00 y las 18:00 horas.

- Bebe al menos entre medio litro y un litro de agua por hora de ejercicio.

Si sigues estos consejos estamos seguros de que podrás realizar ‘running’ sin problema alguno, por lo que no te preocupes que este año apruebas con éxito la ‘operación bikini’.