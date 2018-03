4 consejos para evitar rozaduras en los pies Si estás deseando estrenar unos zapatos pero temes por el efecto que puedan causar en tus pies, ten en cuenta estos tips FRAN JUSTICIA Viernes, 9 marzo 2018, 10:46

Venga, a todos nos ha pasado: vemos unos zapatos monísimos en una tienda, los compramos y queremos lucirlos cinco minutos después en ese evento al que vamos a asistir con nuestros amigos o nuestra pareja. Quien diga que no, miente.

En la mayoría de los casos la consecuencia principal que comenzamos a experimentar precisamente diez minutos después de salir con ellos y andar unos cuantos metros es el surgimiento de rozaduras y ampollas, heridas que aunque al principio no duelen, con el paso de las horas puede convertirse en un auténtico problema para tu salud generando ardor y escozor e incluso en los casos más graves, una infección.

1. Elige bien la talla

Sé que suena obvio, pero no serás el primero ni el último que se enamora de unos zapatos y se empeña en meterse en un 42 cuando sabes que tienes un 44. Confiésalo y asúmelo. Lo ideal es que no te aprieten y que tus dedos puedan moverse con facilidad y comodidad, sin inconvenientes, así que si ese modelo no queda en tu número, no te empeñes.

2. Hidrata tu piel con aloe vera

Antes de lucir esos zapatos tan preciosos que te has comprado, hidrata tus pies con aloe vera, un buen remedio para protegerle de las posibles lesiones que pueda causar el calzado. Gracias a esta sustancia mantendrás la zona húmeda, así como ayudará a cicatrizar y calmar el dolor de la herida en caso de que esta se produzca.

3. Los trucos caseros a veces funcionan

A veces el remedio de la abuela surge efecto y por ello te recomiendo coger papel de periódico para ensanchar el zapato en caso de que te quede un poco estrecho o demasiado ajustado. Vierte un poco de crema hidratante por dentro y mete bolas de papel de periódico humedecidas hasta que el zapato esté bien lleno. Déjalo un par de días y después póntelos.

4. Usa unas plantillas de silicona

Lo ideal es que compres unas plantillas de silicona, ya que estas hacen que el talón se eleve y por ende que el zapato deje de rozar.