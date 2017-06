5 consejos para cuidar tu barba en verano A pesar de que muchos optan por quitársela para evitar el calor, es una buena alternativa para cuidar la piel del sol FRAN JUSTICIA Miércoles, 28 junio 2017, 10:14

El verano ya ha llegado a nuestras vidas, aunque debido a las elevadas temperaturas que llevamos experimentando desde hace semanas podríamos decir que llevamos viviendo la estación estival desde mayo. Un periodo del año que además ocasiona numerosos cambios en nuestra vida, y especialmente en nuestro aspecto.

En el caso de los hombres más aún, ya que no solo deben hacer frente a la depilación, el cuidado del cuerpo y la elección de la ropa adecuada, no. También deben decidir si llevarán barba o no este verano. La realidad es que muchos deciden quitársela para evitar el calor que esta les puede dar o porque creen que se les puede estropear, pero se equivocan, ya que la misma puede convertirse en una gran aliada de cara a proteger la piel del rostro del sol.

No obstante, sí es cierto que requerirá varios cuidados extra que quizá a lo largo del año no necesita, puesto que esta vez tendrá contacto con el sol, el cloro o la sal del mar, peligrosos enemigos para su aspecto. Pese a ello, no te preocupes, ya que a continuación te vamos a recomendar varios cuidados extra para tu barba para lucirla perfecta. ¡Toma nota!

1. Aumenta la hidratación

Durante el verano tenemos mayor contacto con los rayos del sol, así como también experimentamos mayores temperaturas, por lo que es importante que aumentes la hidratación de tu barba a partir de aceites y acondicionadores específicos para barbas, como los que puedes obtener a buen precio gracias a la oferta en cosméticos para barbas de Belleza Ideal. Estos productos evitarán que tu barba se reseque o enrede con facilidad, luciéndola así sedosa y perfecta.

2. Lavado a diario

Si antes lavabas tu barba cada dos o tres días, esta vez deberás hacerlo a diario, e incluso más de una vez. Esto se debe a que necesitarás eliminar los restos de sal, cloro, cremas solares y sudor. Lo ideal es que la laves a diario justo después de ducharte, ya que así ya estará algo húmeda, lo que facilitará y agilizará su limpieza. Además, haz uso de un tónico específico para el cuidado de la barba, con el objetivo de mantenerla fuerte y sana.

3. La protección nunca está de más

Si cuando sales a la calle o acudes a tomar el sol proteges tu piel con una crema solar, ¿por qué no ibas a hacer lo mismo con tu barba? En este caso no es necesario que sea específicamente con una crema solar, sino que basta con un bálsamo, el cual generará una barra protectora en tu barba y ayudará a que se mantenga con forma sin ningún problema.

4. El secado es fundamental

Ojito a este ‘tip’ porque es muy importante, ya que si te das un baño, ya sea en la playa, la piscina o hasta un pantano, y al salir no secas tu barba, conseguirás que la misma coja olor a humedad y que el daño sobre ella a causa de los rayos uva sean más dañinos, ya que así ocurre cuando el pelo está mojado. Por ello recuerda: al salir del agua siempre seca tu barba.

5. Sí al cepillado

Al igual que debes secar tu barba al salir del agua, también te recomendamos que la peines y cepilles, puesto que así evitarás que esta se encrespe con facilidad, además de que mejorarás su crecimiento gracias a que activarás la circulación.