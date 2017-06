3 consejos para aprovechar las rebajas de verano al máximo El tradicional periodo de precios bajos se ha adelantado este año al 30 de junio FRAN JUSTICIA Jueves, 29 junio 2017, 11:57

Muchas marcas decidieron comenzar las rebajas de verano el pasado 17 de junio, pero será mañana, 30 de junio, cuando oficialmente arranque este periodo de precios especiales en la gran mayoría de establecimientos.

Las rebajas suponen un importante volumen de ventas para muchos comercios, por lo que no es de extrañar que muchos hayan tirado la casa por la ventana a la hora de establecer algunas de las ofertas más atractivas del periodo, ofreciendo incluso descuentos exclusivos, como por ejemplo los cupones de descuentos en moda de Descuentos Ideal.

Sin embargo, aunque durante estos días encontramos los artículos más baratos o a un precio que no poseían anteriormente, es importante que no caigamos en errores y que aprovechemos al máximo las ofertas, analizando hasta qué punto nos convienen, así que si quieres evitar comprar a lo tonto y finalizar estas rebajas de verano con todo lo que buscabas, pon atención a estos consejos.

1. ¿Cuál es el precio sin rebajar?

Está muy bien ver un producto a un precio inmejorable, pero siempre es recomendable que preguntes antes cuál es su precio sin rebajar o sin la oferta o descuento aplicado, ya que en algunas ocasiones los establecimientos solo colocan la etiqueta roja con el distintivo de ‘rebajas’ pero en realidad el precio es el mismo, así que ojo con eso. Solo si conoces cuál era el precio anterior del producto podrás identificar si la cuantía rebajada te conviene o no.

2. La lista de lo ‘imprescindible’

Cuando ayer te hablábamos de lo ‘must have’ en moda nos referíamos a esos artículos que se van a vender este verano como caramelos en puerta de colegio. Para hacerte con todos, lo ideal es que apuntes en una lista aquellos accesorios con los que te quieres hacer estas rebajas, así además evitarás comprar a lo loco y aunque no lo creas, ahorrarás. Lo ideal es elaborar dos listas, una con aquellos artículos ‘imprescindibles’ y otra con caprichos y artículos de los que sí puedes prescindir. También puedes apuntar en la lista los precios por los que los suelen vender para constatar así el valor de las rebajas de unas tiendas con respecto a otras.

3. Las rebajas no afectan a la calidad

Existe una tendencia errónea a creer que las rebajas es un periodo en el que podemos encontrar ropa más barata, que ha pasado de moda, o bien que tiene algún desperfecto, pero nada más lejos de la realidad. Según la OCU, las rebajas no tienen porqué desmerecer la calidad del producto, es decir, si te encuentras una tienda en la que intentan colarte una prenda o artículo con algún desperfecto y por ello está rebajado, no dudes en reclamar, ya que la disminución del precio no está relacionada con el hecho de que el producto esté en mal estado.

Estos son solo algunos de los consejos que podemos darte para que aproveches las rebajas al máximo. Ante todo duerme bien el día de antes y despiértate con ganas de arrasar, seguro que ninguna prenda se te escapará. ¡Felices rebajas!