4 consejos para alquilar un coche esta Navidad Muchas personas optan por esta alternativa cuando viajan, con el objetivo de ahorrar en transporte público FRAN JUSTICIA Jueves, 28 diciembre 2017, 15:28

Navidad es una época del año en la que muchas personas deciden aprovechar sus mini vacaciones para alejarse de la rutina y de la suegra por un año en pro de descubrir lugares fascinantes del mundo viajando. ¿Estás entre ellos?

Esta opción no es precisamente barata, ya que al correspondiente gasto derivado del viaje y el alojamiento habrá que sumarle los que ocasionarán las comidas y el transporte una vez en destino. Afortunadamente, existen varios métodos para ahorrar en ambas necesidades, pero hoy vamos a hablarte especialmente del transporte, ya que si quieres evitar gastos continuos en transportes públicos, así como también tener que planificar tu viaje en función de la disponibilidad y horarios de los mismos, sin duda te recomendamos que alquiles un coche con el que ganarás más independencia durante tus vacaciones y además ahorrarás, o al menos así será si aprovechas el código descuento Sixt de Descuentos Ideal para alquilar un vehículo.

No obstante, elegir un coche de alquiler no es fácil, y es que si no prestamos la atención que merece el caso podemos caer en diversas estafas o pagar de más por servicios que ni siquiera sabíamos que teníamos contratados, así que no dudes en seguir leyendo porque a continuación te damos varios consejos para que alquilar un coche no te suponga ningún problema posterior. ¡Toma nota!

1. Ojo con el combustible

Antes de firmar tu contrato de alquiler te recomendamos que leas varias veces las cláusulas del mismo, ya que lo más normal es que se mencione qué tipo de carburante utilizarás y cuánto te costará. Lo mejor es que preguntes si puedes escoger tú mismo la política de combustible lleno, ya que así no tendrás que pagar de antemano el depósito de combustible ni tampoco la tasa de repostaje, pudiendo escoger también a tu elección la gasolinera más barata para volver a repostar. Esto es muy importante que lo menciones antes de firmar el contrato, ya que una vez firmado el mismo deberás invertir tu dinero en el carburante que solicite la empresa de alquiler de vehículos.

2. El conductor debería ser mayor de 25 años

Si eres el único con carné de conducir y tienes menos de 25 años no queda más remedio, pero si alguno de tus acompañantes también lo tiene y es mayor de 25 años, sin duda ponedle a él o ella como conductor al firmar el contrato de alquiler, ya que algunas compañías suelen añadir un recargo extra a los conductores jóvenes o a aquellos con una experiencia inferior a los cuatro años. Además, a partir de cierta edad también se realizan descuentos especiales, por lo que no dudes en informarte.

3. Reserva con antelación

Si quieres ahorrar, no dudes en reservar tu vehículo cuanto antes, ya que a medida que pasan los días el precio del alquiler del mismo va subiendo, especialmente ahora en Navidad, una fecha del año considerada temporada alta.

4. Haz fotografías

Si el coche presenta algún daño o desperfecto cuando lo devuelvas, la empresa de alquiler de vehículos tiene derecho a cobrar una penalización al conductor responsable que figura en el contrato. Por ello, si quieres evitarte problemas, te recomendamos que fotografíes el vehículo al completo antes de llevártelo y también justo en el momento de devolverlo, ya que en caso de que el mismo presente algún daño, podrás alegar que tú no has sido el responsable con dichas pruebas.

Estas son solo algunas recomendaciones, pero también te aconsejamos que tengas en cuenta otros datos como el seguro del vehículo, el kilometraje, cobro por día de alquiler extra, etc. ¡Buen viaje!