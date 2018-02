Las 10 compras saludables de Mercadona que recomiendan las youtubers Muchas son tan recientes que quizá no sabías que habían llegado al supermercado ANA ÁVILA Domingo, 4 febrero 2018, 10:54

En los últimos años, Mercadona se ha propuesto de llenar sus estantes de alimentos cada vez más saludables, debido a la creciente demanda de comestibles ‘healthy’ y naturales. Además, la compañía de supermercados está apostando cada vez más para ofrecer alimentos y productos aptos para celíacos, veganos y para dietas especiales.

Cada semana llegan llamativas novedades que no pasan desapercibidas en youtube y muchas de ellas se convierten en imprescindibles entre los influencers, incluso con suculentos descuentos:

1. Claras de huevo

Las claras de huevo son ese líquido transparente que recubre y protege la yema de los huevos. Además, destacan por proveer un alto contenido de proteínas de la mejor calidad que existe, así como por tener una escasa cantidad de grasa y su aporte de calorías es realmente poco (unas 14 kcal cada una). Básicamente, podemos decir que se trata de agua y proteína. En este caso, puedes comprar claras de huevo de Mercadona, pues resulta peligroso comer huevo crudo debido al tema de la salmonella, este problema se soluciona al pasteurizarlo, eliminando todo tipo de bacterias.

Cabe destacar que no existen muchas marcas que distribuyan claras de huevo, donde por ejemplo, las claras de huevo de Mercadona vienen en botella de plástico, estando disponibles en diferentes tamaños y a precios realmente asequibles.

2. Bebidas vegetales:

Las bebidas vegetales de Mercadona te permiten alimentarte e hidratarte de una forma sabrosa. Esta clase de bebidas, basadas en proteínas de origen vegetal, surgieron como una alternativa a la leche, para aquellas personas adultas que tengan intolerancia a la lactosa o para las que no les guste su sabor.

Así que las bebidas vegetales pueden ser una buena opción para tus desayunos, o puedes tomarlas a cualquier hora del día y disfrutar de su sabor natural y auténtico. Pueden consumirse frías o a temperatura ambiente.

Por otro lado, son líquidos indicados para dietas bajas en grasas y colesterol, y por ello muy recomendables para personas mayores. Además, son bajas en calorías, por lo que resultan muy indicadas en dietas para adelgazar y pueden ayudarte a mantener la línea en esta época del año.

En nuestra tienda encontrarás una interesante variedad de bebidas vegetales, compuesta por bebidas de avena, arroz y almendra, para que puedas escoger la que más te guste.

3. Tofu

El Tofu de Mercadona es rico en proteínas y bajo en calorías y grasas. Ideal para una dieta saludable, como principal ingrediente o como acompañante en ensaladas, revueltos, filetes, guisos o sopas. No contiene gluten, ni lactosa.

El tofu de soja es un producto totalmente vegetal, preparado a partir de bebida de soja natural. De es sabor neutro y su textura firme lo hace perfecto para cocinar todo tipo de recetas vegetarianas, o sencillamente a la plancha, en sopas, ensaladas y también para ser consumido como postre.

El movimiento “veggie” considera el Tofu como uno de los mejores sustitutivos de la carne animal, por su versatilidad en la cocina y sus inmejorables valores nutricionales.

4. Espirales de Calabacín

Las bandejitas de calabacín rallado o espiralizado con un aspecto final parecido al de los espaguetis o tallarines. Personas que evitan el gluten o el huevo optan por este alimento para engañar al cerebro. Mercadona ofrece unas bandejas listas para usar de lo que ha llamado “Cala Pasta“, puro calabacín rallado.

5. Pasta integral

En el mercado existen diversos tipos de pastas; entre las más comunes está la pasta blanca o pasta de harina refinada, y la pasta integral. La primera es la más popular en las cocinas y mesas del todo el mundo, no solo por su precio en los supermercados, sino por su larga duración. Aunque este tipo de pastas intentan competir agregando nutrientes como el hierro y vitamina B, el producto «enriquecido» no logra alcanzar las metas que traza la pasta integral.

Por su parte, la pasta integral está hecha de trigo integral que contiene germen y salvado, entre otros componentes, y su materia debe pasar por algunos procedimientos más extensos que hacen que sus valores nutricionales sean mayores a los de la pasta convencional. Las pastas integrales no tienen grasas que inviten al costerol y en consecuencia tienen muchas menos calorías que la pasta tradicional. Además, por sus compuestos como el salvado, mejoran el tránsito intestinal y son muy recomendables para personas que quieran bajar de peso.

6 y 7. Triángulos de maíz con legumbres y triángulos de trigo sarraceno

Los nuevos snack sin gluten de Mercadona: Triángulos de trigo sarraceno con quinoa y amaranto y Triángulos de maíz con legumbres

Estos snacks no contienen ningún tipo de aditivo, no están elaborados con aceite de palma , no contienen azúcares añadidos y están elaborados con sal marina en lugar de sal refinada.

En base a la lista de ingredientes y composición nutricional estos snacks son una buena opción como alternativa a los snacks tradicionales para saciar un antojo puntual.

8. Copos de avena

Los copos de avena han sido pensados inicialmente como cereales de desayuno y, en la actualidad es la forma más habitual de consumo humano de avena. Además, es importante destacar que la avena, como los demás cereales, tiene una dura cáscara exterior no comestible denominada gluma, que se debe retirar para que el grano pueda destinarse a la alimentación. Una vez eliminada la gluma, el grano todavía queda protegido por el salvado.

En este sentido, los copos de avena Mercadona, destacan como una rica alternativa llena de nutrientes, ya que aportan carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas como la vitamina B1 y la vitamina E, y minerales como el hierro y fósforo, entre otros. Recientemente Mercadona también ha clonado unas famosas galletas de Ikea a base de avena.

9. Semillas de quinoa

Ya es posible adquirir semillas de Quinoa en Mercadona para utilizarlas para complementar desayunos, comidas y cenas, ya que son perfectas para sopas, arroces y ensaladas.

Las semillas de Quinoa son fuente de proteínas y fibra realmente útiles para nuestra alimentación. La Quinoa tiene una gran variedad de propiedades: es una gran fuente de proteínas y fibra, por lo que le permiten adaptarse a todo tipo de comidas.

Por sus propias características de preparación y sabor, se recomienda tomar Quinoa de Mercadona en ensaladas, arroces o sopas.

10. Soja texturizada

Es uno de los sustitutos más habituales de la carne en dietas veganas. Según la página web especializada ‘Gastronomía Vegana’, se trata de un ingrediente de aspecto algo extraño, que puede recordar a los cereales o muesli del desayuno, pero que es ideal para cocinarlo, sustituyendo así las carnes, ya sea en guisos o preparados para rellenos como croquetas o canelones, entre otros.

Desde siempre se había pensado que en dietas vegetarianas y veganas el gran alimento sustituto de la carne era el conocido tofu. Sin embargo, este alimento es más difícil de cocinar dada a su textura. La soja texturizada tiene mucho mejor sabor y además no se deshace al cocinarla junto a otros ingredientes como las verduras.