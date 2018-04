3 comidas para adelgazar rápido Si la 'Operación Bikini' te está costando más de lo normal, apúntate estas recetas FRAN JUSTICIA Jueves, 26 abril 2018, 08:45

Con el mes de mayo pisándonos los talones seguro que te has puesto en marcha con eso de la 'Operación Bikini', y es que, aunque queda más de dos meses para la llegada del verano, si no nos ponemos las pilas con antelación, probablemente nos toque lucir de nuevo unos cuantos michelines de más en la playa.

Además de realizar ejercicio físico, si queremos perder peso deberemos cambiar algunos hábitos alimenticios. Desafortunadamente, en la mayoría de ocasiones por falta de tiempo no podemos prestar tanta atención a nuestra alimentación, por lo que engordamos con facilidad. Por ello, a veces la mejor opción es dejarlo todo en manos de algún restaurante que nos ofrezca comida de calidad y a buen precio, como es el caso por ejemplo de los restaurantes que puedes encontrar en oferta con el código Eltenedor de Descuentos Ideal.

No obstante, si no quieres gastar en exceso y te apetece cuidar por ti mismo tu alimentación, a continuación te dejo tres platos que te van a encantar y con los que adelgazarás rápidamente. ¡Toma nota!

1. Ensalada completa

Existe cierta creencia, por supuesto errónea, a pensar que la ensalada es un plato que únicamente se compone de verduras y hortalizas, pero nada más lejos de la realidad, ya que puede ser un plato apetitoso y saludable al mismo tiempo si decides incluir, además de verduras y hortalizas, diversos alimentos que te aporten proteínas como tacos de jamón cocido, pollo a la plancha, atún en lata, salmón o queso, así como también algo de grasas insaturadas como las que proporcionan el aceite de oliva, el aguacate o algunos frutos secos.

2. Un plato de pasta

Estar a dieta o querer adelgazar no tiene por qué implicar dejar de comer ciertos alimentos como por ejemplo la pasta, ya que si bien los hidratos suelen engordar con facilidad, los necesitamos para poder seguir nuestro ritmo de vida sin problemas, puesto que nos aportan mucha energía. No obstante, esto no quiere decir que puedas comer todo tipo de pasta y sobre todo, incluir salsas en el plato. Si quieres adelgazar puedes tomar un plato de pasta con champiñones y verduras sin tomate ni salsa que se le parezca.

3. Puré y pimientos rellenos

El último plato que voy a recomendarte para adelgazar de forma rápida se trata de un puré de calabacín, un alimento que apenas te aportará calorías y que además te ayudará a eliminar líquidos de tu organismo, ya que es diurético. Evidentemente no vas a comer o cenar únicamente un puré de calabacín, por lo que este plato se compone también de unos pimientos rellenos de arroz y verduras con los que nutrirás a tu organismo sin que ello implique engordar en exceso.

Comer bien es importante, ya no sólo por la apariencia física, que también, sino por tu propia salud. No cuesta nada pensar un poco qué comemos y cómo lo comemos. A veces no se trata de evitar ingerir cierto tipo de alimentos, sino de reducir su consumo o bien de cocinarlos de otra forma. ¡No esperes más y empieza a cuidarte! ¡Hazlo por ti!

