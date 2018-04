El codiciado vestido de Zara para el verano que cuesta menos de 10 euros Es fácil de combinar y cuenta con algunos de los colores de la temporada FRAN JUSTICIA Jueves, 26 abril 2018, 08:41

Hay vida más allá del famoso traje rosa. El verano está a la vuelta de la esquina. Sí, puede parecerte una exageración, pero aunque no lo creas, así es. Por esta razón estoy seguro de que ya te ha pasado por la cabeza eso de hacer limpieza en el armario y renovar el fondo del que dispones, y es que muy mal tiene que ir el tiempo para que tengas que lucir ese abrigo de plumas que todavía conservas, ¿no crees?

Las firmas textiles son conscientes de que es el momento de vestir ropa más fresca y cómoda y quizá es por ello que Zara ha lanzado al mercado el que podría ser tu vestido favorito durante los próximos meses, más aún si te lo llevas con descuento. No, no es ninguna broma.

El mismo ha aparecido repentinamente como parte de la sección de 'Special Prices' de la conocida firma de Inditex, que ha lanzado también 5 prendas que arrasan por lucirlas famosas. Se trata de un vestido camisero de rayas en tres colores que podrás combinar de múltiples formas, lo que lo convierte en un 'must have' de la temporada.

No sólo puedes utilizarlo como vestido con unos tacones o unas sandalias y un bolso como mejores aliados, no, también puedes llevarlo algo desabrochado sobre unos jeans e incluso como 'look playero' con unas sandalias, un sombrero de paja y el bikini debajo.

Si estas te parecen las mejores razones para hacerte con él, espérate a conocer el precio del mismo, ya que puedes conseguirlo en la tienda online de Zara o en tiendas físicas por sólo 9,99 euros. Sí, tal y como lo estás leyendo, por menos de 10 euros te llevas esta joyita a tu armario.

Además, si creías que sólo ibas a poder lucirlo en tono azul, te equivocas, ya que el mismo modelo está también disponible en color rojo, un tono ideal para combinar este verano con accesorios en color negro. Y tú, ¿vas a hacerte con él?