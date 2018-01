3 claves para usar bien la base de maquillaje Este producto es ideal para disimular diversas imperfecciones, siempre y cuando hagas un uso correcto de él FRAN JUSTICIA Viernes, 26 enero 2018, 11:39

El estrés del trabajo, la ansiedad o la falta de sueño pueden ocasionar en nuestra piel la aparición de diversas imperfecciones estéticas como arrugas, espinillas u ojeras. Sin embargo, contra dichos problemas estéticos afortunadamente existen algunos aliados, como es el caso de la base de maquillaje, ese artículo de belleza que puedes conseguir a buen precio con el código descuento Look Fantastic de Descuentos Ideal y que no puede faltar a un buen ‘beauty lover’ que se precie, y es que la misma es capaz de camuflar imperfecciones con una gran eficacia.

No obstante, dicha eficacia dependerá de varios factores y no sólo de escoger una marca conocida. También hay que tener cuidado en la forma en la que utilizamos la base de maquillaje, ya que si no lo hacemos de forma correcta no obtendremos la misma eficacia. Si no tienes ni idea de cuáles son las mejores formas de utilizar la base de maquillaje, no te preocupes, ya que a continuación te lo contamos todo con detalle.

No tapan todas las imperfecciones

La base de maquillaje puede camuflar algunas imperfecciones de nuestra piel, sí, pero no todas. Por esta razón no es recomendable hacer un uso continuo de la misma para ello, sino más bien escoger un buen corrector diseñado específicamente para esta finalidad. Es más, las bases de maquillaje no son la mejor alternativa para tapar granitos o manchas, puesto que esto sólo creará un efecto nada natural. Te recomendamos que te apliques antes un corrector y después la base de maquillaje. Sólo así notarás el cambio.

¿Te la aplicas bien?

Las bases de maquillaje pueden ser líquidas o compactas y en función de ello deberás aplicarlas con brochas, esponjas o tus dedos. Además, también es muy importante cómo la aplicas, siendo del centro del rostro hacia fuera la mejor elección. Nunca debes aplicar tu base de maquillaje desde los pómulos hacia el centro, ya que recargarás mucho esta zona.

El tono: ni más claro ni más oscuro que tu piel

Cuando compramos una base de maquillaje solemos cometer dos errores clave: coger un tono más claro o más oscuro que el tono natural de nuestra piel. Lo ideal es escoger un tono lo más parecido al de nuestra piel para que se unifique y aporte un efecto muy natural. Además, también es recomendable escoger una base adecuada para nuestro tipo de piel, es decir, amarilla o dorada para pieles blancas y anaranjada para pieles morenas.

Estos son sólo algunos consejos para que el éxito con tu base de maquillaje esté garantizado, pero si conoces más trucos te animamos a que nos los cuentes en comentarios. ¡Cuídate!