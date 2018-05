3 claves para tonificar tu cuerpo si eres mujer Muchas chicas confunden la tonificación con el aumento de masa muscular, por lo que desechan la idea de entrenar con peso libre FRAN JUSTICIA Viernes, 4 mayo 2018, 09:20

El verano está a la vuelta de la esquina, por lo que ya son muchos los que han comenzado la conocida 'Operación Bikini', ¿estás entre ellos? Si es así, actualmente puedes tener hasta cuatro objetivos diferentes: mantenerte, adelgazar, tonificar tu cuerpo o aumentar masa muscular.

Un momento, ¿tonificar no es aumentar masa muscular? Pues no, tonificar significa aumentar la fuerza y firmeza de tus músculos, no hacerlos más grandes. Para que me entiendas, es algo así como moldearlos. Muchas chicas confunden estos términos, por lo que por miedo a ver como su cuerpo se vuelve algo más masculino desechan entrenamientos con peso libre y actividades de levantamiento de pesas, decantándose únicamente por los ejercicios de cardio y los abdominales.

Esto quiere decir que si haces entrenamiento de pesas no vas a crear músculos más grandes y voluminosos como los de los hombres, así que tranquila, puedes entrenar con ellas. No obstante, antes de proceder a realizar una rutina de entrenamiento con pesas para tonificar tu cuerpo, es necesario que tengas en cuenta las siguientes claves:

1. No abandones el cardio

El cardio es importante para tonificar el cuerpo, ya que si bien no lo tonifica, sí mejora la entrega de oxígeno a los músculos, así como también sirve para perder grasa y lograr un aspecto más delgado. Lo ideal es comenzar a una velocidad lenta e ir aumentando cada dos minutos hasta llegar al nivel de esfuerzo deseado.

2. No te pases con las repeticiones

El número ideal de repeticiones si buscas tonificar tus músculos es de 8 a 12, nunca hagas más de este número, ya que estarías forzando el músculo y pasarías a un entrenamiento de aumento de masa muscular. Además, no utilices mucho peso, ya que no es necesario un sobresfuerzo si no quieres aumentar tu masa muscular.

3. No te saltes los descansos

Siempre que vayas a entrenar intenta ir con el tiempo suficiente como para no tener que hacer los ejercicios con demasiada prisa. Es necesario que descanses entre serie y serie aproximadamente unos 30 segundos o 1 minuto si notas que tu cuerpo se cansa fácilmente.

Ahora ya sabes cómo entrenar con peso libre para tonificar tu cuerpo sin que ello implique el aumento de masa muscular, así que no dudes en poner estos consejos en práctica para lucir un cuerpazo este verano.