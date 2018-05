3 claves para que sacarte unas oposiciones no afecte a tu bolsillo A veces optar a un puesto de empleo público puede salirnos más caro de lo que pensamos FRAN JUSTICIA Miércoles, 9 mayo 2018, 09:53

¿Estás harto de contratos temporales que no llegan a ningún sitio? ¿Acabas de terminar la carrera y no sabes qué hacer con tu vida? ¿Has decidido por fin que es hora de que el año sabático termine? Existen muchas formas de responder a todas estas preguntas, pero en la mayoría de los casos acabamos tomando una decisión: sacarnos unas oposiciones para optar a un puesto de empleo del estado. Sí, ser un funcionario con un contrato laboral estable y esas cosas.

Seguro que estarás pensando que sacarse unas oposiciones a priori no es algo precisamente barato, y es que requiere de comprarse los libros con los temarios, prepararlos en una academia, pagar las tasas correspondientes al derecho de examen, etc. Pero, ¿y si te digo que hay muchos de estos gastos que puedes ahorrarte? No, no me lo estoy inventado, sigue leyendo y entérate de algunas claves para que estudiar unas oposiciones no suponga un disgusto para tu bolsillo.

1. Aprovecha descuentos para adquirir los libros

Vale, hay que comprar los temarios para realizar las oposiciones pero, ¿estás seguro de que no tienen descuento? En La Casa del Libro dispones de una amplia variedad de libros con temarios de todo tipo de oposiciones con un 5% de descuento, así que no dudes en hacer uso del código promocional Casa del Libro para aprovecharte de este 'chollo'.

2. Busca los libros en librerías de segunda mano

Siempre hay algún primo, hermano, tío o amigo que ha realizado unas oposiciones, pero si esa palabra no ha formado parte nunca de tu entorno, existen muchas librerías de segunda mano en las que seguro que puedes encontrar alguno de los libros que te hace falta. Sólo requiere un poco de empeño y esfuerzo en la búsqueda. ¡Seguro que encuentras parte del temario a precio de ganga!

3. Estudia el temario online

En la época actual que vivimos preocuparse por no disponer del temario físico de unas oposiciones es realmente una tontería, y es que en San Google puedes encontrar absolutamente todo. Vale, igual no es tan cómodo, ya que con toda probabilidad tendrás que buscar uno por uno cada uno de los temas y en ocasiones incluso en páginas distintas, pero te aseguro que por el dinero que te ahorrarás habrá merecido la pena.

Y esto te vale también para evitar el coste que supone prepararte las oposiciones en una academia, ya que en internet también puedes encontrar cientos de páginas web con cursos especializados en el proceso de una oposición, por lo que te guiarán en la preparación de las mismas.

Entre las webs que pueden ofrecerte ayuda en esta ardua meta se encuentran Opositor.com, Educaweb, Oposiziones, Buscaoposiciones.com, Adams, Canal Oposiciones, Opositargratis y mucho más.

Además, si tienes alguna duda puedes meterte en foros especializados en esta temática, donde compartirás charlas y debates con otros estudiantes en tu misma situación. ¿Ves como opositar no era tan caro?