4 claves para elegir el mejor maletero de techo para tu coche A veces nos fijamos únicamente en el precio del mismo, pero este detalle no es lo que realmente debería importarte FRAN JUSTICIA Martes, 24 abril 2018, 08:59

Cada vez están más cerca las vacaciones, y es que para muchas personas las mismas llegarán a finales del mes de mayo y principios del mes de junio, ya que para algunas empresas la temporada alta es precisamente durante los meses de verano.

Si te encuentras entre estos afortunados o desafortunados, según se mire, estoy seguro de que ya te habrás puesto a pensar en todo lo referente a tus vacaciones. En caso de que te vayas de vacaciones con tu vehículo propio, probablemente ya habrás empezado a mirar también posibles maleteros de techo para tu automóvil, y es que no cabe duda de que son una forma cómoda de llevar todo lo que necesitamos si estas pertenencias no cogen en el maletero normal del coche.

No obstante, te recomiendo que no escojas el más barato, ya que el precio no es el único detalle al que debes prestarle atención al elegir un maletero de techo. Hay otros datos que también debes tener en cuenta y si no los conoces, no te preocupes, ya que te los detallo a continuación.

1. Longitud

Antes de elegir un maletero de techo deberás tener en cuenta ante todo el tamaño de tu coche y los artículos que deseas transportar, ya que en función de ello deberás elegir una longitud u otra para el cofre. Por ejemplo, si vas a llevarte una tabla de surf te recomiendo un cofre de techo largo, mientras que si se trata de un coche de bebé o una cuna, con un cofre de techo de capacidad media te bastará.

2. Ruido

Los maleteros de techo oponen una resistencia al aire, por lo que provoca perturbaciones. Si quieres evitar continuos ruidos, te recomiendo que te decantes por un maletero de menor tamaño, ya que hacen menos ruido. Además, con este tipo de maleteros también ahorrarás combustible, ya que la resistencia al aire es menor.

3. Volumen

Si la longitud era una característica fundamental a tener en cuenta, el volumen no se queda atrás, ya que de ello dependerá que puedas introducir más o menos artículos en su interior.

4. Sistema de cierre y apertura

Esta característica es más por comodidad que por otra cosa, pero no está de más tener en cuenta que lo ideal es una apertura bilateral, es decir, el maletero se abre por ambos lados, y un cierre centralizado, lo que significa que al cerrar hay dos cerraduras que operan simultáneamente en diferentes lugares del maletero de techo, dotándole así de mayor seguridad.