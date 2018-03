5 claves para un desayuno sano y equilibrado El desayuno es la comida más importante del día y es fundamental para mantener energía durante todo el día Martes, 6 marzo 2018, 10:01

El desayuno es una de las comidas más importantes del día, por no decir la que más. Sin embargo, somos muchos los que por el trabajo y la falta de tiempo apenas tomamos un café como plato estrella de esta comida.

Incurriendo continuamente en esta conducta no sólo no contaremos con la energía suficiente para cumplir con todas las obligaciones y retos que debemos enfrentar en nuestro día a día, sino que además podemos llegar a dañar nuestra salud.

Quizá ya sabías todo esto y ahora, tras la fase de concienciación, te encuentras pensando cómo es el desayuno perfecto, algo que yo también me he preguntado recientemente. En mi búsqueda he encontrado numerosas opiniones, pero me he quedado con estas cinco claves que creo que son fundamentales de cara a alimentarnos con un desayuno sano y equilibrado. ¡Toma nota!

1. El desayuno no tiene que ser un postre

Creo que no seré ni el primero ni el último que se ha tomado un yogur para desayunar o un helado o un paquete de donuts, en definitiva, dulces. Sin embargo, el desayuno no debería incluir únicamente este tipo de alimentos, ya que no contienen todos los nutrientes que realmente necesita nuestro cuerpo.

2. Las proteínas son fundamentales

Un desayuno a base de huevos y atún igual te parece que es experimentar por un día la rutina matinal de un americano, pero te equivocas, el desayuno debería ser así en todos los países. Desayunar una tostada de atún o una tortilla de dos huevos es una forma sana de comenzar el día y lo mejor, de evitar comer entre horas, ya que da sensación de saciedad.

3. Sí puedes tomar cereales

Además de los dos platos que te he mencionado anteriormente, también es una buena alternativa tomar un bol de cerales, pero ojo, no cereales procesados con sabores, sino cereales integrales de grano entero o copos de avena, los cuales se convertirán en la principal fuente de energía, además de aportarte fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales.

4. Ojo con la hora a la que desayunas

Cada persona es un mundo y por ende lo ideal es desayunar en el momento en el que sientas un poco de hombre, pero normalmente se recomienda hacerlo 12 horas después de haber cenado, es decir, entre las 9 y las 10 de la mañana.

5. Debes tomar algún producto lácteo

El desayuno debe contener un producto lácteo como leche semidesnatada, yogures, cuajadas o queso, puesto que suponen un gran aporte de calcio y vitaminas del grupo A, B y D.