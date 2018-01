5 claves que debes tener en cuenta al elegir unos auriculares El precio no es el único factor al que debemos prestar atención de cara a adquirir este tipo de accesorio para nuestro móvil u ordenador FRAN JUSTICIA Martes, 30 enero 2018, 09:03

Durante enero y febrero se celebran las conocidas rebajas de invierno, un periodo en el que muchas marcas y establecimientos ofrecen suculentos descuentos y ofertas en una amplia variedad de productos, entre los que se incluyen móviles, ordenadores, auriculares inalámbricos y todo tipo de material informático y tecnológico, por lo que si estabas pensando en adquirir alguno de estos artículos, este es el momento perfecto para hacerlo.

Sin embargo, el precio no es el único detalle que debes tener en cuenta de cara a elegir este tipo de productos, y es que las características de los mismos son incluso más importantes, ya que lo barato siempre suele salir caro. En caso de que estés buscando unos auriculares inalámbricos, hoy estás de enhorabuena, puesto que no sólo a continuación vamos a hacer un análisis exhaustivo de los factores que debes tener en cuenta para elegir los mejores auriculares inalámbricos, sino que también te vamos a ofrecer un 50% de descuento en su compra gracias al código promocional Amazon de Descuentos Ideal. ¡Ya tienes regalo para San Valentín!

1.La batería

Al igual que ocurre con todo aquello móvil que no depende de la conexión eléctrica y por ende no se alimenta de ella, es fundamental que contemos con una buena batería que nos proporcione una larga autonomía y a poder ser un sistema de recarga adicional al de la toma de corriente. Hay que tener en cuenta que si son inalámbricos los utilizaremos en cualquier lugar y a cualquier hora, lo que supone que estaremos utilizándolos constantemente, algo que se traduce en que la energía también bajará de forma considerable. Te recomendamos por tanto una batería de duración larga, de alrededor de 10 horas de autonomía y un sistema de carga portable. Eso sí, a mayor batería, mayor peso, así que baraja hasta qué punto es realmente lo que necesitas o no.

2. Compatibilidad

Ya que te vas a gastar el dinero en unos auriculares inalámbricos, ¿qué mejor si los mismos son compatibles con diversos aparatos que utilizas normalmente? Te recomendamos que busques unos auriculares que te permitan disfrutar de la mejor música de tu smartphone, pero también de esa película que quieres ver en el televisor mientras otros acompañantes duermen o trabajan.

3. Cualidades especiales

A la hora de elegir un auricular inalámbrico debes fijarte también en las características especiales que dicho auricular no comparte con otro modelo. Por ejemplo, ¿cuenta con función Aptx para evitar posibles distorsiones del audio? Otra cualidad especial suele ser el hecho de que los mismos sean impermeables, lo que te permitirá utilizarlos bajo la lluvia sin que sufran algún daño, o por ejemplo que se puedan conectar con dos dispositivos a la vez, etc.

4. Los controles

Además de ser cómodos, deben estar localizados en el propio auricular, puesto que así que no será necesario usar el terminal móvil para aumentar y reducir el volumen o cambiar de canción.

5. Cancelación de ruido

Ojo, esta cualidad es muy recomendable pero solo en caso de que vayas a utilizar los cascos en casa o en establecimientos cerrados, ya que si lo haces en la calle, puedes evitar ruidos necesarios como el que producen los coches u otros vehículos que podrían ocasionar que sufrieras una accidente o que otros lo sufran a causa de tu imprudencia. Por ello, solo en caso de que lo utilices en habitaciones cerradas, te recomendamos atenuar el ruido exterior con unos cascos con sistemas de cancelación activa del ruido.