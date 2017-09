6 claves que hacen a la comida japonesa la perfecta para adelgazar El método con el que toman los alimentos o los diversos ingredientes que utilizan son algunos de los secretos que permiten a los japoneses lucir delgados gran parte del año FRAN JUSTICIA Viernes, 8 septiembre 2017, 08:56

El verano está llegando a su fin, por lo que quizá al igual que muchos has retomado ya la rutina y ¡vaya!, te has dado cuenta de que al final ha pasado factura esa cervecita a la orilla del mar con ese plato de tortilla de patatas, es decir, has engordado. Si es así, no te preocupes en absoluto, ya que para todo hay solución y en este caso lo es la comida japonesa.

La dieta japonesa es una de las más saludables del mundo, por lo que ayuda a muchas personas a mantenerse en forma y ocasiona que más del 50% de los japoneses no incrementen de peso en exceso, ¿qué te parece? Sí, sabemos que realizar un platillo de este tipo de gastronomía puede ser muy difícil, pero, ¿quién ha dicho que tengas que ser tú el chef estrella? Aprovecha los descuentos en comida a domicilio de Descuentos Ideal y comienza a bajar esos kilos de más con algunos de los platos más saludables de la gastronomía japonesa.

Si no terminas de creerte que la comida nipona es la perfecta para adelgazar, a continuación te vamos a dar seis claves por las que es más fácil perder peso gracias a ella. ¡Después no te quedarán excusas!

1. Consumen mucho té verde

Esta bebida prácticamente no contiene calorías, por lo que es el sustituto perfecto en desayunos y meriendas para el calórico café.

2. El sushi ayuda a perder grasa

¿Quieres deshacerte de esos ‘michelines’ que cuelgan de tu cintura? No se hable más, marchando un plato de sushi. Este plato, normalmente hecho con arroz y vinagre, contiene una gran cantidad de ácido acético, lo que según diversos investigadores japoneses ayudaría a quemar grasa corporal.

3. Los palillos dan sensación de saciedad

Sí, queridos, comer con palillos por lo general suele llevar más tiempo que hacerlo con tenedor, por lo que al cerebro le permite advertir a nuestro organismo de que ya estamos lo suficientemente satisfechos como para seguir comiendo. Mientras que los japoneses emplean aproximadamente 20 minutos en ingerir cada plato, en España podemos tardar diez minutos más en acabar un almuerzo al completo, incluido el postre.

4. Menos calorías

En Japón una comida se compone de aproximadamente dos o tres platos, los cuales en total no superarían las 700 calorías. En cambio, en España podemos tomar un único plato de hasta 800 calorías más segundo y postre.

5. Envases pequeños

Aunque no lo creas, el envase también ayuda a adelgazar, y es que en Japón tienden a venderse los productos en envases muy pequeños para obligar a los consumidores a ingerir pequeñas proporciones. Jamás verás allí un paquete de galletas como los de España, es impensable.

6. Menos carne y más pescado

Las carnes y los lácteos son las principales culpables de que en occidente haya tanta obesidad, quizá por ello los japoneses prefieren optar por el pescado y las verduras como platos estrella de su gastronomía, lo cual no quiere decir que de vez en cuando no ingieran carne.

Como ves, razones no te deberían faltar para abrazar la dieta japonesa en un intento de bajar esos kilos de más, así que esperamos que estas claves te hayan ayudado y que deshacerte de esos ‘michelines’ sea cuestión de días. ¡Cuídate!